Programa “Ruta al Crecimiento” fortaleció capacidades empresariales de 19 PyMEs costarricenses

Pequeñas y medianas empresas recibieron herramientas prácticas en áreas como ventas, finanzas, innovación y sostenibilidad.

Por Revista Summa

Diecinueve pequeñas y medianas empresas (PyMES) culminaron exitosamente el programa “Ruta al Crecimiento”, un espacio de capacitación que desarrolló Walmart en conjunto con el Centro de Formación Empresarial de la Cámara de Comercio de Costa Rica.

La iniciativa, con una duración de 27 horas de capacitación presencial, brindó a las PyMEs integradas en la cadena de valor de Walmart herramientas clave para fortalecer su gestión empresarial. Estas pequeñas y medianas empresas forman parte de “Una Mano Para Crecer”, programa que busca impulsar su desarrollo y crecimiento.

“Nos sentimos sumamente orgullosos de que estas primeras 19 PyMEs hayan concluido satisfactoriamente esta primera edición de “Ruta al Crecimiento”. “Estas sesiones son de gran valor, ya que les brinda la oportunidad de fortalecer aspectos clave de sus negocios, además de consolidar sus relaciones comerciales tanto con Walmart como con otras empresas”, dijo Katherine Jiménez, gerente de PyMEs de Walmart.

Una de las 19 participantes fue Paola Céspedes, propietaria de productos La Genia, empresa de panes y dulces caseros. Este emprendimiento que inició en 2017, en la cocina de la casa, hoy mantiene viva la esencia del auténtico sabor tradicional, acompañando los momentos especiales en familia, con productos como rosquillas, galletas de naranja, palitos de queso, especies y enlustrados, melcochitas de antaño, dulce molido y con canela, entre otros.

“Agradecemos el tiempo y la iniciativa de Walmart en brindarnos este tipo de capacitaciones que abordan temas tan relevantes como la inteligencia artificial, las finanzas y la manera de presentar nuestros atributos para hacer que nuestros productos lleguen a más hogares”, explicó Céspedes.

Jeffrey Arce de Congel Plus, empresa especializada en compresas frío-calor para terapia profesional y de uso personal fue otro de los participantes. Mientras estudiaba Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITC), convirtió una dolencia en su espalda en el punto de partida para algo más grande: su propio emprendimiento.

Tras experimentar con diversas compresas y vivir un accidente que le causó una quemadura en la espalda, comprendió que necesitaba una opción más confiable. Apoyado por especialistas en rehabilitación diseñó su propio producto de comprensas reutilizables.

“Todas las capacitaciones abordaron temas que deben formar parte del trabajo diario en nuestras empresas. Es fundamental que Walmart continúe impulsando este tipo de iniciativas, ya que nos permiten comprender mejor el negocio y fortalecer nuestras relaciones comerciales”, dijo Arce.

Las 27 horas de capacitación fueron desarrolladas en el Centro de Formación Empresarial de la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR).

“Mediante nuestros centros, programas y comisiones, la Cámara reafirma su compromiso de ser un pilar fundamental en el fortalecimiento del sector empresarial del país. Nuestra labor se orienta a impulsar la competitvidad, la innovación y la sostenibilidad de las empresas”, dijo Allan Obando, director de formación de la CCCR.

Variedad de empresas participaron en primera edición

En esta primera edición de “Ruta al Crecimiento” participaron PyMEs dedicadas a la elaboración y venta de productos como tacos y pastas congeladas, salsas, pulpas, vinagres, pan dulce, miel de abeja, galletas, bizcochos, tamal asado, queso, productos veganos, bebidas y concentrados, así como otras enfocadas a productos de limpieza, cuidado personal y del cabello, protectores solares y compresas.

Se abordaron temas fundamentales como sostenibilidad ambiental y corporativa, ventas y negociación, finanzas, innovación, e importaciones. Los participantes profundizaron en temas clave para el fortalecimineto de sus PyMEs, como por ejemplo la Ley de plástico de un solo uso, comprendiendo su marco legal, el impacto ambiental y social, así como estrategias para implementar alternativas sostenibles.

En cuanto a ventas y negociación desarrollaron habilidades en venta consultiva, técnicas de prospección y manejo de objeciones. Recibieron formación en finanzas para no financieros, abordando desde la lectura de estados financieros hasta presupuestos y análisis de rentabilidad. Con respecto a la innovación empresarial, aprendieron metodologías ágiles y herramientas para generar ideas creativas y diferenciarse en el mercado.

En materia de sostenibilidad y sustentabilidad, profundizaron en conceptos relacionados con la gestión empresarial y la cadena de valor, además adquirieron conocimientos sobre importaciones, regulaciones, logística y estrategias para optimizar procesos internacionales.

Walmart planea continuar con el proceso de capacitación a las pequeñas y medianas empresas que forman parte del programa “Una Mano Para Crecer” de manera progresiva. Se estima que, para el próximo año, otras 20 pequeñas y medianas empresas se incorporen a este programa.

“Una Mano Para Crecer”, es el programa que Walmart lanzó en el 2007 con el objetivo de impulsar el desarrollo de las PyMEs proveedoras manufactureras. Esta iniciativa, parte de la Estrategia de valor compartido busca fomentar su crecimiento mediante capacitaciones, asesoría técnica y acceso a oportunidades de mercado. Actualmente, 191 empresas forman parte del programa en Costa Rica, ofreciendo más de 1.950 productos en los diferentes formatos de la cadena.