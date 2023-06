Profesionales apuntan a reducir el uso de jerga laboral en su lugar de trabajo

El uso excesivo de la jerga podría crear desigualdad de oportunidades de promoción.

Por Revista Summa

El uso en exceso de la jerga laboral ya está creando inconformidad en los espacios de trabajo. Por esta razón, Duolingo, la plataforma de aprendizaje en línea número uno del mundo, llevó a cabo una encuesta global conjunta con LinkedIn que examina cómo piensan y se sienten los profesionales sobre la jerga del lugar de trabajo*.

La encuesta arrojó que la brecha generacional es real: los Millennials son la generación que más utiliza jerga y la Generación Z es la que cree más firmemente que se debería eliminar o reducir la jerga en el lugar de trabajo. Evidenció que el uso excesivo de la jerga en el trabajo provoca malentendidos y pérdida de tiempo. Además, aproximadamente la mitad de los profesionales activos quieren eliminar o reducir la jerga en su lugar de trabajo.

Puntualmente, los resultados en el mercado laboral colombiano arrojaron que los términos más comunes en el lugar de trabajo son: (26.8 %) ASAP, (25.3 %) brainstorm, (24.0 %) Engagement, (23.6 %) Double Check y (20.7 %) FYI. Por otro lado, los términos laborales más confusos son: (17.2 %) by EOD, (15.9 %) ASAP, (15.7 %) KPI, (15.3 %) out of the box / think outside the box, (15.0 %) FYI y para el (13.3 %) la jerga laboral no es confusa.

También se destacan los términos laborales más ofensivos (anticuados, no inclusivos) como: (37.3 %) Bottom of the totem pole, (26.9 %) Blacklist, (23.9 %) The peanut gallery, (18.2 %) Dead in the water, (17.9 %) Beat a dead horse y el (12.8 %) no cree que haya términos ofensivos en el lugar de trabajo.

«El inglés es muy importante no sólo en los centros de trabajo anglófonos, sino en todo el panorama empresarial mundial. Los términos empresariales ingleses se trasladan con frecuencia a otros idiomas y se convierten en palabras de moda. Por eso, incluso en lugares de trabajo no anglófonos, los trabajadores que conocen a angloparlantes pueden tener mejor acceso a esta jerga gracias a su competencia en inglés. Esta es una de las muchas razones por las que el aprendizaje del inglés es tan importante. De hecho, la mitad de nuestros usuarios de Duolingo utilizan la plataforma para aprender inglés: nos preocupamos por invertir en nuestros cursos de inglés porque dar a nuestros alumnos acceso a este idioma puede mejorar sustancialmente sus oportunidades», afirma la Dra. Hope Wilson, Directora Senior de Aprendizaje y Currículo de Duolingo.

«El uso de la jerga puede explicarse por varias razones, entre ellas la fuerte presencia internacional en las empresas o incluso la falta de traducción de expresiones cotidianas. Es necesario encontrar un equilibrio en el lenguaje y buscar comunicaciones claras, accesibles e inclusivas, sin dejar de lado los conocimientos técnicos. Y, por supuesto, las empresas tienen un papel que desempeñar a la hora de crear un entorno en el que la gente se sienta libre de hacer preguntas. Los términos pueden no ser obvios, y cada día aparece nueva jerga, por lo que el aprendizaje y la enseñanza continuos son esenciales», afirma Karuna Daswani Lopes, responsable de Comunicación para Latinoamérica e Iberia de LinkedIn.

Otros resultados de la encuesta en Colombia:

La jerga se utiliza demasiado en el lugar de trabajo – tanto que algunos apenas se dan cuenta de que la utilizan -, siendo los millennials la generación que más utiliza la jerga laboral.

Los Millennials son la generación que se percibe como la que más utiliza la jerga en el lugar de trabajo, seguidos de la Generación X y, sorprendentemente, de la Generación Z. Los Baby Boomers en Colombia son los que se perciben como los que menos utilizan la jerga en el lugar de trabajo.

El 67 % de los profesionales colombianos activos (57 % Gen Z, 73 % Millennial, 63 % Gen X y 73 % Baby Boomer) están de acuerdo en que las personas con las que trabajan utilizan demasiada jerga en el trabajo.

Muchos se ven obligados a descifrar la jerga del lugar de trabajo por su cuenta, que además de provocar estrés e improductividad ha provocado que algunos se sientan excluidos de la conversación, y los trabajadores remotos e híbridos lo sienten aún más que sus colegas presenciales.

El 60,4 % de los colombianos (61,7 % híbridos, 60,3 % remotos, 59,7 % in situ) dicen que cuando empezaron en su trabajo más reciente, tuvieron que averiguar por sí mismos la jerga del lugar de trabajo. Esta afirmación es más frecuente entre los Baby Boomers (65,2 %), seguidos de los Millennials (64,0 %) y la Generación Z (59,1 %).

El uso excesivo de jerga en el trabajo hace que muchos tengan la sensación de que sus compañeros hablan un idioma que no entienden, e inhibe la creación de un entorno de inclusión y pertenencia.

El 10,3 % dice que le pasa a diario, es decir, que cuando alguien usa jerga en una reunión de trabajo siente que sus compañeros hablan un idioma que no entiende; el 10,1 % dice que le pasa una vez a la semana; y el 15,7 % dice que le pasa varias veces a la semana.

En la encuesta participaron 8,227 profesionales activos de ocho mercados globales, con al menos 1,000 en cada país. Los mercados incluidos en la encuesta fueron: EE. UU., Reino Unido, Australia, India, Japón, Vietnam, Colombia y Brasil.