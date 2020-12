Productos de Consumo: máxima eficiencia en el momento oportuno

El comercio electrónico B2C en Latinoamérica superará los US$100,000 millones para 2025.

Por Santiago Duque, Líder del área de Pre-Ventas, SAP Latinoamérica

Latinoamérica no ha sido la excepción cuando se trata de la volatilidad del mercado causada por la pandemia. Las actividades comerciales de la región se han visto afectadas por condiciones inéditas que han empujado a los empresarios a reinventarse para responder a sus clientes y sostener la continuidad del negocio. Sin embargo, eso fue apenas la punta del iceberg: este escenario también puede ser el punto de partida para crear nuevas oportunidades.

Muchas de las empresas de la industria de productos de consumo son consideradas “esenciales”, especialmente en situaciones de emergencia y cuarentena como las que se vivieron en muchos países como consecuencia del COVID-19. Compañías especializadas en alimentos y bebidas o en productos de higiene no pueden darse el lujo de detener sus

operaciones, aun cuando sufran enormes dificultades en sus equipos de trabajo o en sus cadenas de suministro y distribución.

Entre los desafíos que enfrenta el sector se cuenta la implementación de herramientas para que las organizaciones aceleren su camino hacia la empresa inteligente, con alta eficiencia operacional. Los procesos digitales e integrados de punta a punta, según datos de SAP, proveen hasta un 85% de reducción en el procesamiento de pedidos, un 98.9% en la precisión de inventarios y una mejora de hasta el 4% en devoluciones.

Según Frost & Sullivan, el comercio electrónico B2C en Latinoamérica superará los US$100,000 millones para 2025. La digitalización es también la vía para identificar y resolver los desafíos comerciales de la epidemia y, al mismo tiempo, para innovar y crecer.

Así lo demuestra la compañía de alimentos colombiana Colombina, que exporta a más de 70 países y que combinó SAP S/4HANA, SAP C/4HANA, SAP Integrated Business Planning y SAP SuccessFactors para adaptarse a la nueva realidad. La automatización de la cadena de valor desde el productor de las materias primas hasta el consumidor fue una acción clave para evitar desabastecimientos en este momento tan particular.

También la compañía global de origen mexicano Grupo Lala, enfocada en la industria de alimentos saludables, adoptó la plataforma de manufactura y activos SAP Digital Supply Chain para automatizar, digitalizar y fortalecer la visibilidad de sus procesos de sus más de 30 fábricas en distintos países, lo que permitió a empleados y ejecutivos tomar decisiones eficientes en tiempo real y garantizar la continuidad del negocio durante la transición hacia el modelo de teletrabajo.

Según e-marketer, se espera un crecimiento de 19.4% en las ventas generadas por comercio electrónico en Latinoamérica hacia 2020, impulsado mayormente por las compras en línea realizadas durante los periodos de cuarentena. A pesar de la aceleración, la tendencia ya era evidente: antes de la pandemia, SAP había detectado una brecha entre la oferta de las empresas del sector y las necesidades de sus consumidores: apenas 20% lograban satisfacer a los clientes y 63% reconocía la necesidad de generar un vínculo más significativo, aunque solo 16% tenía la aptitud para llevarlo a cabo. La economía de la experiencia gana fuerza y aquellas empresas que no refuercen sus estrategias en este sentido pueden penar en este escenario tan dinámico.

Los desafíos no son menores: alcanzar la eficiencia operacional y reforzar el vínculo con los clientes para brindarles una experiencia única. Las empresas de productos de consumo se encuentran ante la oportunidad de comenzar a orientarse hacia un propósito. La discusión ya no se trata de si un producto es bueno o malo ni si el precio es atractivo o no: lo verdaderamente importante es que las personas obtengan lo que necesitan en el momento oportuno.