Productora de café de Costa Rica urge sostenibilidad y precios más justos

Otra de las necesidades para la sostenibilidad del sector en Costa Rica y a nivel mundial es avanzar hacia la producción orgánica y regenerativa.

Por EFE

El mundo debe avanzar hacia una producción cafetera sostenible y un comercio justo con los agricultores, algo que involucra a Gobiernos, empresas y consumidores, dijo a EFE Gally Mayer, quien trabaja con decenas de productores de café orgánico y regenerativo en Costa Rica.

El café es uno de los productos más importantes de la agricultura de Costa Rica y su producción responsable es vital para el medio ambiente y la economía del país, explica Mayer, quien asegura que se debe cambiar el modo en que se paga a los caficultores en el país para promover un nuevo tipo de incentivos a la agricultura sostenible y de apoyo a las comunidades locales.

Mayer, cofundadora de Buena Vida Café Orgánico, aseguró en una entrevista con EFE que un quintal de café se le paga al productor en Costa Rica a 180 dólares o máximo 400 dólares si se trata de café de especialidad.

Sin embargo, con ese quintal las cafeterías pueden generar hasta 16.000 dólares en ventas de tazas de café.

«Lo que quieren (la industria) es que produzcan más para tener más volumen y no mejor precio y ahí es donde estamos acabando con la tierra», explicó la productora, quien aseguró que el caficultor debería recibir al menos 1.000 dólares por el quintal.

CAFÉ, CRISIS CLIMÁTICA Y MIGRACIÓN

Según Mayer, esta situación también provoca crisis climática y migratoria, pues muchas veces una persona que recoge café recibe 1.800 colones (2,5 dólares) por hora, cuando en Estados Unidos le pagan 20 dólares la hora por limpiar baños.

Otra de las necesidades para la sostenibilidad del sector en Costa Rica y a nivel mundial es avanzar hacia la producción orgánica y regenerativa: «si no cuido la tierra con el abono correcto y fertilizantes sostenibles o regenerativos y quiero que me triplique la producción, no funciona y tenemos crisis climática y migratoria».

Mayer, cofundadora de Buena Vida Café Orgánico y parte de la Fundación Artemis Rising, dijo que esta es una de las plantas que más secuestra nutrientes del suelo y es importante conseguir promover café verdaderamente orgánico y la regeneración del suelo.

«La tierra está muy enferma pero no hay una guía de cómo cambiar a un modelo regenerativo. Estamos creando esa guía con el Gobierno y varios organismos», declaró.

La regeneración consiste en crear suelos vivos, que la tierra vuelva a tener sus nutrientes de forma natural, pero en el mundo hay poca claridad sobre las reglas en ese sentido, expresó Mayer.

«Hay que intentar movernos a café regenerativo y, si no, que haya la intención de bajar el químico y cuidar la tierra. Primero hay que cuidar la tierra, la salud de ella, asegurarnos que haya microorganismos», apuntó.

CERTIFICACIÓN, CRÉDITOS Y CERO INTERMEDIARIOS

Mayer trabaja con 40 productores de café orgánico y regenerativo en Costa Rica y afirma que poco a poco hay más interés y conciencia en ese tipo de producción, pero lamentó que el proceso de certificación se torna demasiado difícil y que hay poca asistencia y asesoramiento al productor por parte de las autoridades.

La productora dijo que también está trabajando con un banco privado en conseguir mejor acceso a créditos para los productores en Costa Rica.

Otra área en la que Mayer está colaborando es la apertura de mercados internacionales para que los caficultores costarricenses puedan vender su café de manera directa, sin intermediarios, y reciban mejores precios.

Mayer comentó que la producción de café sostenible puede ser más rentable para los agricultores a largo plazo, ya que pueden obtener precios más altos por su café de alta calidad.