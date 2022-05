Productora 20th Century Studios anuncia «Avatar 2: The Way of Water»

El estreno del tráiler dejó clara la apuesta de su productora por un diseño 3D de enorme calidad visual, con paisajes y personajes animados cuyos detalles aparecen muy definidos y modelados.

Por EFE

La productora 20th Century Studios difundió este lunes el tráiler oficial de «Avatar: The Way of Water», la segunda parte de la saga más taquillera de la historia que se estrenará el próximo 16 de diciembre.

El filme, cuya trama no ha sido desvelada al completo, se basará en el mundo acuático de Pandora -conformado por océanos, lagos y criaturas marinas- y estará ambientado más de una década después de los eventos de la primera película.

Lo que se sabe hasta el momento es que contará la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri y sus tres hijos), quienes se verán obligados a abandonar su hogar y a explorar diferentes regiones de Pandora a través del medio acuático.

«Hay algo que sé, donde sea que vayamos, esta familia es nuestro fuerte», afirma el protagonista, Jake Sully, en este adelanto de la precuela de «Avatar».

La cinta vuelve a estar dirigida por James Cameron, y está coproducida por Jon Landau y el propio Cameron a través de su compañía, Lightstorm Entertainment.

El reparto de «Avatar: The Way of Water» lo componen Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement y Kate Winslet.

Los seguidores de la saga se mostraron especialmente ilusionados en redes sociales con esta producción, y hay quienes vaticinaron que puede ser «la película de la década».

Después de que «Avatar» (2009) se convirtiera en el filme más taquillero de la historia, con una recaudación que rondó los 2.850 millones de dólares, 20th Century Studios tiene previsto desarrollar cinco películas de esta franquicia que finalizaría su legado en 2028.