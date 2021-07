Prodigious anuncia feria de empleo con más de 200 plazas vacantes en Costa Rica

La feria se extenderá por cuatro semanas, del 19 de junio al 27 de agosto.

Por Revista Summa

Prodigious, la casa de producción multimedios global de Publicis Production, líder en desarrollo e implementación de plataformas y soluciones tecnológicas, anunció la apertura de 200 plazas de empleo para profesionales en el área de Media, para expertos en marketing digital.

“Esta es una oportunidad para que más talento joven costarricense ingrese al sector digital, ponga en práctica sus conocimientos y motive el crecimiento de más jóvenes, la innovación, la creatividad y el trabajo en equipo”, explicó Natalia Botero, Regional Talent Acquisition Lead de Prodigious. Esta feria se realizará del 19 de julio al 27 de agosto. Durante estas cuatro semanas se estarán impartiendo webinars gratuitos a todas las personas que apliquen sobre los siguientes temas:

❖ Ecommerce relevance in the current environment and its trends.

❖ Cookieless Word

❖ The ever-changing social landscape

❖ Automating results. The use of SA360 to improve campaings

❖ How to position websites in the firsy Google results without paying for ads?

Los puestos disponibles en el área de Media son para expertos en marketing digital, con un mínimo de 1 año de experiencia. Adicionalmente, otro de los requisitos esenciales es el dominio del inglés como segunda lengua, ya que trabajarán con equipos de diferentes países del mundo para proveer servicios de estrategia, planificación y compra de medios a clientes globales.

Las personas interesadas pueden aplicar por medio de la página web, en el siguiente enlace: https://jobfair.bypgd.com . Para aplicar se debe adjuntar el Curriculum Vitae en el sistema y presentar dos exámenes; uno de Inglés y otro conocimientos técnicos de media, de esta manera el equipo de reclutamiento de Prodigious se pondrá en contacto con las personas que se ajusten al perfil requerido.