PROCOMER desarrolla agenda en Brasil con empresas interesadas en conocer el clima de inversión de Costa Rica

Brasil cuenta con más de 9.500 empresas exportadoras industriales, un ecosistema relevante para identificar potenciales inversionistas.

Por Revista Summa

La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) desarrolla, esta semana, una agenda de trabajo en São Paulo para sostener reuniones con empresas brasileñas de manufactura liviana y logística que buscan información técnica sobre opciones para expandir o diversificar operaciones en Centroamérica.

El objetivo de la gira es presentar el entorno productivo costarricense, particularmente, en temas de talento humano, clima de negocios, costos operativos, normativa, infraestructura y acceso preferencial a mercados. Esta información permite a las empresas evaluar el alcance regional que pueden tener desde Costa Rica.

La delegación se reunirá, además, con la Federación de Industrias del Estado de São Paulo (FIESP) para intercambiar información sobre el contexto industrial brasileño, cadenas de valor, sectores con potencial de cooperación y tendencias de inversión que están marcando la expansión internacional de empresas de ese país.

“El interés de las empresas brasileñas está en entender qué tan competitivo es producir desde Costa Rica. Nuestro país ofrece acceso a mercados, estabilidad y una base de talento sólida. En esta agenda presentamos esos elementos con datos que les permiten evaluar su potencial para operaciones de manufactura liviana”, comentó Mónica Umaña, Gerente de Atracción de Inversión Extranjera Directa de PROCOMER.

Las reuniones en Brasil corresponden a primeros acercamientos con empresas que recientemente han mostrado interés en conocer condiciones de inversión en Centroamérica y que buscan evaluar ubicaciones estables y competitivas para proyectos vinculados a manufactura liviana y logística.

La gira forma parte del trabajo institucional para diversificar los mercados de origen de inversión extranjera directa, ampliar la base de potenciales inversionistas, generar análisis comparativos y evaluar nuevas posibilidades de cooperación entre actores productivos de América del Sur y Centroamérica.