Primer Hotel Canopy by Hilton de América Latina y el Caribe abre sus puertas en Cancún

La nueva marca de estilo de vida de Hilton hace su debut en México con Canopy by Hilton Cancún La Isla, ofreciendo una experiencia local y la sensación de un Hotel estilo boutique.

Por Revista Summa

Hilton anuncia el lanzamiento de su nueva marca de estilo de vida Canopy by Hilton en el Caribe y América Latina con Canopy by Hilton Cancun La Isla. El santuario urbano de 174 habitaciones está situado en la vibrante “Zona Hotelera” de Cancún con vistas inigualables a la belleza natural de la Bahía de Nichupté. Los huéspedes pueden descubrir el sabor local de Cancún en cada elemento de la propiedad, a través de la arquitectura, el diseño, la gastronomía, el programa de entretenimiento y todas las comodidades que ofrece Hilton.

“Cancún es uno de los destinos más visitados en México, y ofrece gran variedad de atracciones para cautivar a cualquier viajero”, comentó Jorge Giannattasio, vicepresidente senior y jefe de operaciones de Hilton para el Caribe y América Latina. “Es el lugar perfecto para presentar la marca de estilo de vida Canopy by Hilton en el Caribe y América Latina, a medida que continuamos buscando oportunidades para expandir nuestro portafolio en toda la región. Canopy by Hilton Cancún La Isla fue creado con la intención de ofrecer una verdadera experiencia local, y estamos ansiosos por ofrecer a los viajeros nuestras experiencias divertidas, inesperadas y llenas de energía”.

Entre la variedad de servicios y amenidades que ofrece Canopy by Hilton Cancún La Isla se encuentra el Wander Rooftop, un oasis en el último piso, que cuenta con una piscina, tina de hidromasaje, un bar con exhibiciones itinerantes de arte local y música en vivo, gimnasio, espacios abiertos para reuniones y eventos sociales, áreas de trabajo tipo co-working y más.

“Estamos encantados de presentar el innovador concepto de hospitalidad de la marca en la región, mientras que Canopy by Hilton y Hilton continúan fortaleciendo su compromiso de crear experiencias de viaje positivas”, dijo Gary Steffen, Director Global de Canopy by Hilton. “Fiel a la marca Canopy by Hilton, la cultura colorida de Cancún se refleja en la arquitectura, el diseño, las experiencias culinarias y el programa de actividades del hotel, con el fin de crear momentos memorables para los viajeros.”

La propiedad fue desarrollada por Parks Hospitality y es operada por Hilton.

Canopy by Hilton Cancún La Isla ofrece acceso directo al nuevo Centro Comercial más reconocido de Cancún, La Isla Entertainment Village, con más de 4,000 metros cuadrados de restaurantes al aire libre, vida nocturna, entretenimiento y tiendas exclusivas. Los huéspedes pueden disfrutar de muchas actividades a una corta distancia del hotel como visitar los mercados locales, jugar en prestigiosos campos de golf, relajarse en playas de arena blanca o explorar atracciones cercanas como sitios arqueológicos mayas y Playa Delfines. El hotel también ofrece un cómodo acceso al aeropuerto internacional de Cancún, a tan sólo 20 minutos de distancia.

Experiencias Culinarias

Wander Rooftop Bar: Con vistas panorámicas a la bahía de Nichupté y el mar Caribe, el santuario en la terraza, Wander, cuenta con una piscina al aire libre y gran variedad de actividades itinerantes que incluyen exhibiciones de arte y fiestas temáticas con música en vivo. Los huéspedes pueden pasar el día relajándose en uno de los columpios tipo hamaca con un refrescante cóctel en el bar de la piscina, o bien pasar una velada íntima descansando junto a las chimeneas de la terraza. El espacio de la terraza comprende 900 metros cuadrados de extensión.

Azulinda Café and Bar: El epicentro social del hotel, ofrece un menú dinámico inspirado en la gastronomía y la cultura mexicana. Con conexión directa al Centro Comercial La Isla Entertainment Village, el restaurante trae recuerdos de un mercado local donde conviven productos regionales como vinos y cervezas, así como auténticos platillos que incluyen aguachile al chiltepín, tacos con tortillas hechas a mano y el tazón sikil pak de la cocina maya. Los viajeros pueden cenar en la ecléctica área interna del restaurante o descansar en la terraza al aire libre con vista al canal.

Canopy Central: Un área de reunión vibrante para huéspedes y locales, Canopy Central se ubica alrededor de un bar de granito y está rodeado de mesas comunales, sillas y sofás. Los huéspedes se pueden deleitar con tardes de degustación, ya sea con cerveza artesanal, vinos regionales y mucho más.

Diseño Con Inspiración Local

Inspiradas en el espíritu vibrante del vecindario, las habitaciones de Canopy by Hilton Cancún La Isla están decoradas con obras de arte curadas por muralistas locales. Asimismo, los huéspedes notarán un mural que se ubica prominentemente sobre la barra de Canopy Central, representando vibrantes colores y energizantes líneas sobre los bloques angulares de concreto. La pieza refleja una característica de proyección común en la arquitectura vernácula mexicana expresada con un toque moderno. Los temas del mural se relacionan con la naturaleza del estado de Quintana Roo.

Bienestar

Canopy by Hilton Cancún La Isla también cuenta con un gimnasio abierto las 24 horas con vistas al mar y un Transfer Lounge, un área cómoda donde los huéspedes pueden guardar su equipaje y refrescarse en caso de que lleguen temprano al hotel o salgan tarde.

Reuniones y Eventos

Con más de 1,300 metros cuadrados de espacio para eventos, Canopy by Hilton Cancún La Isla cuenta con tres salas de reuniones ideales para reuniones íntimas con una decoración estilo residencial, una terraza al aire libre situada en el Mezzanine y espacios flexibles perfectos para cócteles y eventos sociales en Wander Rooftop. Los modernos viajeros de negocios también podrán disfrutar del espacio práctico de trabajo estilo co-working con energizantes vistas a la bahía de Nichupté.