Presidente Hernández inaugura el Canal Seco, uno de sus principales legados en infraestructura en Honduras

Después de que en gobiernos anteriores estuvo 20 años en proceso de diseño y construcción, esta semana se inauguró el Canal Seco, de 95,87 kilómetros.

Por Revista Summa

El Canal Seco, que permite conectar de un océano a otro como parte de una travesía de unos 330 kilómetros, fue inaugurado hoy por el presidente Juan Orlando Hernández como una de las principales obras de infraestructura que su Gobierno deja como legado no solo a Honduras, sino a la región centroamericana.

El Canal Seco es parte de un sistema logístico que ha construido la Administración Hernández y gracias al cual Puerto Cortés se ha convertido en el puerto referente del Caribe, la CA-5 cruza el país como una moderna autopista de cuatro carriles y el Aeropuerto Internacional de Palmerola está ya en operaciones, además de incluir otras carreteras, puertos, aeropuertos y aeródromos.Sin embargo, las labores no se detendrían con la renovación de Puerto Cortés y la habilitación del Canal Seco, porque la real intención del Estado de Honduras es construir el puerto de Amapala en la costa pacífica del país, uno de los proyectos que ha sido iniciativa de Hernández.



Después de que en gobiernos anteriores estuvo 20 años en proceso de diseño y construcción, este miércoles se inauguró el Canal Seco, de 95,87 kilómetros entre la Villa de San Antonio (Comayagua) y Goascorán (Valle), de un total de 330 kilómetros de longitud que unirán el Atlántico con el Pacífico, desde Puerto Cortés hasta el Golfo de Fonseca.



El proyecto costó 264,4 millones de dólares, con financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y el presidente Hernández aseguró que es una obra vital de Honduras en el objetivo de convertirse en el Centro Logístico de las Américas.

Obra para unir dos océanos



El presidente Hernández consideró el Canal Seco como «una obra monumental, lo he recorrido dos veces en motocicleta y puedo decir que no parece que es Honduras. Esta es una obra de dimensión internacional y de impacto local, sabiendo que la infraestructura es vital para el desarrollo de los países».



El titular del Ejecutivo señaló que esta obra se debe traducir en empleos, oportunidades y mejor nivel de vida para todos los hondureños que podrán utilizar la impresionante vía.



Recordó que hace muchos años se hablaba de este tipo de obras, y verla realizada hoy significa un importante logro. Es un hecho que llega para unir a los dos océanos por medio de una vía de primer mundo.



«Al ver esta vía, y ponerla a la par de Puerto Cortés, y unirla con Amapala, un megapuerto en esa isla; entonces, eso dice que tenemos una alternativa modesta, pero alternativa, al Canal de Panamá», apuntó el gobernante.



Desarrollo y empleo



Hernández sostuvo que Honduras quiere desarrollo, empleo y oportunidades, y busca destacar en el mundo logístico; entonces, debe verse al Canal Seco como un importante esquema que cuenta con Palmerola, un aeropuerto por el que ya han salido más de 40.000 personas en su corto tiempo de operaciones, desde el11 de diciembre pasado.



El mandatario recalcó que con Palmerola se ha logrado bajar los precios de los boletos de avión, y eso se ve, por ejemplo, en que a Miami hoy los valores están a menos de 200 dólares, y eso es parte de las mejoras en materia de competitividad del país.



Asimismo, Hernández afirmó que ya quedan establecidos los financiamientos de las carreteras de Santa Rosa de Copán a las fronteras con El Salvador y Guatemala, y la que va de Morocelí hasta Tegucigalpa, como parte de una gran red vial primaria del país, dando un salto importante para generar comercio, empleos y mejores niveles de vida.



«Este es un logro de Honduras, y una vez me dijo un transportista, en el tema de los peajes, que era importante invertir en infraestructura para que el traslado de mercancías se realizara en mejor forma y en mejores carreteras», afirmó el titular de Casa de Gobierno.



Para generar crecimiento económico



Para Margie Godoy, representante del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), fue un honor ser testigo de un sueño hecho realidad, porque hoy se puede transitar por una carretera segura de cuatro carriles y de 95,87 kilómetros.



«Así se contribuye al desarrollo económico y se fortalece a 15 municipios» de la zona del Canal Seco, dijo Godoy.

Añadió que además se hicieron obras complementarias para varios municipios, entre ellas puentes, accesos subterráneos y escuelas, entre otras.



Godoy indicó que la vía forma parte de la red principal del país y además sirve para integrar a Honduras con los países vecinos, El Salvador, Guatemala y Nicaragua.



«Esta obra representa ahorro de tiempo y costos en operación de vehículos; ha sido un proyecto prioritario para generar un crecimiento económico sostenible del país», dijo Godoy.



Carga de un océano a otro



Por medio del Canal Seco se podrá trasladar carga de un océano a otro en menos de cinco horas, según previsiones gubernamentales.



La amplia y moderna vía consta de cuatro carriles y facilitará la conexión con los países vecinos, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, y ha mejorado el acceso a municipios como San Antonio del Norte, Lamaní, Aguanqueterique, Caridad, Aramecina y Goascorán, entre otros.



Además, ha permitido que los hondureños que se trasladaban de la zona norte o central, hacia el sur del país, se ahorren más de una hora de transporte, y por consiguiente, dinero en ahorro de combustible.