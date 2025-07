Presidente de Panamá pide optimismo para encarar la difícil tarea de generar empleo

El producto interno bruto (PIB) de Panamá creció un 5,2 % en el primer trimestre de este año, en relación con el mismo lapso de 2024.

Por EFE

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, pidió este jueves a la opinión pública “dejar a un lado el pesimismo” ante la situación del empleo, al reafirmar que se están creando las condiciones para atraer la inversión privada que puede generar puestos de trabajo bien remunerados en el país.

La tasas de desocupación y de informalidad en Panamá ha crecido en años recientes y se situaban en 9,5 % y 49,3 %, respectivamente, a octubre de 2024, la más reciente medición del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

“El empleo viene acarreado de la mano de la inversión local e internacional y a ese aspecto nos estamos dedicando. Yo sé que no es fácil”, dijo durante su conferencia de prensa semanal Mulino, quien asumió el poder hace un año para el período 2024-2029.

El jefe de Estado señaló que los indicadores macroeconómicos revelan que hay un “repunte de la economía” y que hay sectores, como el logístico en la provincia caribeña de Colón, que tiene planes de expansión que eventualmente se van a traducir en más puestos de trabajo.

“En otros sectores que no son devotos a la logística comienzan a darse proyecciones de inversiones, de concesiones importantes, comercios, etc. Poco a poco va a retomarse la senda de más empleo. Esto no es rápido. Panamá tampoco es un jugador internacional que puede mañana producir miles de empleos”, reconoció Mulino.

Mulino pide dejar el pesimismo

Pero la desconfianza y el pesimismo de los consumidores panameños persiste, según una cuesta que mide el Índice de Confianza del Consumidor presentada el pasado 8 de julio por la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura (CCIAP).

El índice de confianza – donde 100 es el punto de equilibrio y más de esa cifra es el estadio de confianza – se situó en 70 puntos en junio pasado, con una caída de 22 unidades respecto a enero de este año, mientras que la percepción sobre el desempleo se mantuvo estable en 92 puntos.

The Marketing Group, la empresa que en alianza con la CCIAP presenta cada seis meses el índice, indicó que “el desempleo y las expectativas sobre la economía nacional continúan generando preocupación”, y que los resultados generales de la medición sugieren “que los consumidores aún no perciben señales claras de recuperación” económica.

“Yo les pido a ustedes, a la opinión pública, que dejemos a un lado ese pesimismo y hablemos en positivo de la generación de empleos. No es la crisis del desempleo que ataca y azota a Panamá.

Estamos saliendo de un problema gigante y Panamá se está reposicionando en la esfera internacional, no solo en la esfera diplomática sino también en la esfera comercial”, declaró el presidente panameño este jueves.

“Es de la generación de empresas, de buenas concesiones, la expansión comercial, de lo que dependerá el aumento del empleo, poco a poco en nuestro país (…) aquí no se trata de vender ilusiones, no se trata de hacer anuncios insólitos, se trata de ser responsables”, añadió.