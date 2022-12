Presidente de Costa Rica reconoce que “Ruta del Arroz” no ha dado resultados prometidos

Tiempo de lectura: 3 Minutos

Envió a consumidores a hacer su parte y utilizar una aplicación para buscar donde hay mejor precio.

Por Revista Summa

El presidente Rodrigo Chaves reconoció que los resultados de la “Ruta del Arroz” no han sido los esperados, ya que los precios al consumidor no han bajado. La afirmación la hizo en la conferencia de prensa de este miércoles 21 de diciembre, tras el Consejo de Gobierno y al responder la pregunta de la periodista Betania Artavia de Heredia Hoy.

CONARROZ siempre le advirtió al presidente y a los ministros que los costos asociados a la cadena de valor y aplicados en los modelos que derogó hace cuatro meses con su “Ruta del Arroz”, estaban técnicamente correctos y aplicados y por esa razón los precios regulados eran precios justos y obedecían a la realidad del mercado costarricense.

“A pesar de todas las advertencias y de que el MEIC siempre fue el que aplicó la regulación de precios, se implementó una Ruta del Arroz que lo único que vino a propiciar es el desmantelamiento de productores arroceros que han visto una enorme problemática en la reducción del valor de sus cosechas”, manifestó Fernando Araya, director ejecutivo de Conarroz.

Tan nefasta ha sido esa política arrocera para el agricultor, que en tan solo cuatro meses el área de siembra se redujo en más de un 50%, pasando de 35,317 has en el periodo 2021-2022 a 17,937 has en el periodo 2022-2023. “Lo más injusto de todo es que el sacrificio de los productores ha sido en vano, ya que el precio al consumidor no ha bajado ni bajará debido a que, el precio ahora depende de los márgenes que definan los intermediarios, o ¿será que el MEIC rectificará e intervendrá los precios cómo debía? ¿A dónde están los estudios técnicos que respaldaban al gobierno a realizar esos cambios normativos prometiendo beneficios inexistentes, y que han acarreado graves consecuencias en productores y zonas rurales?”, agregó Araya.

“En los últimos meses se ha visto como se ha incrementado el costo de los pasajes de bus y de taxi, así como, el costo del combustible que aún se mantiene elevado y el señor presidente manda a los consumidores a que “hagan su parte”, y que se desplacen para buscar los “precios bajos”, cuando es conocido que esos precios no difieren significativamente entre un comercio y otro, pero lo peor de todo; el consumidor dejó de adquirir el arroz a un mismo precio regulado y justo, que se ofrecía en todos los comercios del país y ahora lo mandan a desplazarse y así gastar mucho más dinero en transporte que en el ahorro por la poca variación que ha tenido el precio del arroz”, acotó Andrés Vásquez, representante de los productores.

Con los decretos publicados desde agosto por Rodrigo Chaves y sus ministros, los únicos que se han favorecido son los importadores del grano, ya que se está desmantelando el ecosistema productivo de este cultivo en el país, y no bajará el precio al consumidor, lo que denota, que la Ruta del Arroz fue una propuesta totalmente improvisada carente de estudios técnicos y del impacto adecuado.

“Con las manifestaciones del presidente nos queda claro que la Ruta del Arroz fue algo más salido del hígado del presidente que de su cabeza, y su soberbia no le permitirá admitir el grave error que cometió contra el productor arrocero costarricense, ya que, sigue afirmando que a pesar de todo “está muy contento” y “no se arrepiente en lo más mínimo” con la “Ruta del Arroz”, dijo Luis Corea, productor de Guanacaste.

La única alternativa que existe para evitar el desmantelamiento del productor arrocero nacional es la pronta derogatoria de los decretos 43643-MEIC y 43642-MAG-MEIC-COMEX que eliminaron la fijación del precio del arroz y redujeron los aranceles, salvo que la intención no sea asegurar precios justos y el equilibrio entre las partes.