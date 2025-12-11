Presidente de Costa Rica llega a El Salvador para hablar con Bukele y visitar megacárcel

La Casa Presidencial apuntó que la visita de Chaves permitirá fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre ambos países.

Por EFE

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, llegó este jueves a El Salvador para reunirse con el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, y visitar la cárcel de máxima seguridad para pandilleros, el Cecot, donde también estuvieron detenidos más de 200 venezolanos expulsados de Estados Unidos.

Chaves arribó al Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero al mediodía y fue recibido por la canciller salvadoreña, Alexandra Hill Tinoco, según informó la Casa Presidencial.

El mandatario costarricense desarrollará una visita oficial en el país centroamericano, donde “como punto principal destaca la reunión con el Presidente” Bukele, indicó la Casa Presidencial en X.

Además, se prevé que el viernes visite el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel símbolo de la llamada guerra contra las pandillas que el Gobierno de Bukele impulsa bajo un régimen de excepción.

Chaves sería el primer mandatario en recorrer el Cecot, cárcel que también ha sido visitada por la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, y por la exministra de Seguridad argentina Patricia Bullrich.

El Cecot se ubica en una zona aislada y árida en la localidad central de Tecoluca, a más de 75 kilómetros de la capital San Salvador.

Ni la prensa local, ni medios internacionales han sido convocados para dar seguimiento a la visita del mandatario costarricense.

La Casa Presidencial apuntó que la visita de Chaves “permitirá fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre nuestros países, además de consolidar una agenda estratégica de trabajo en conjunto en beneficio de nuestros pueblos y la región centroamericana”.

La llegada de Chaves a El Salvador se da más de un año después de que Bukele visitara Costa Rica, el 12 de noviembre de 2024, y, entre otras actividades, recorriera la principal cárcel de Costa Rica, conocida como ‘La Reforma’.

En esa prisión el mandatario salvadoreño ofreció una conferencia de prensa en la que alertó de “síntomas” de criminalidad similares a los que enfrentó su país al inicio del fenómeno de las pandillas y sugirió reformas al sistema carcelario para que el Gobierno tenga el control total.

Ese día, Bukele recordó que durante su Gobierno se construyó la cárcel más grande de Latinoamérica, con capacidad para 40.000 reclusos, con un “costo bajísimo” de 115 millones de dólares y diseñada por el propio Gobierno.

Posteriormente, Costa Rica anunció la construcción de una cárcel con capacidad para 5.000 reclusos -cuya construcción aún no comienza- inspirada en la infraestructura salvadoreña, la cual se pretende que esté terminada a mediados de 2026.