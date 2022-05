¿Preparando su próxima entrevista como desarrollador en Silicon Valley? Estos son los aspectos a considerar

Empresas de Silicon Valley ofrecen paquetes de compensación competitivos y atractivos para los desarrolladores remotos, sin importar dónde viven.

Por Revista Summa

“Se trata de dar un salto de fe. Trabajar en cualquier empresa en Estados Unidos (o el mundo) es posible si tienes las habilidades adecuadas. No tiene nada que ver con el lugar en el que vives”, compartió Arnoldo Montaño, desarrollador frontend en EasyKnock y participante en The Global Engineer, celebrado por Terminal el 4 de mayo.

El foro consistió de 6 charlas en las que líderes de empresas disruptoras, compartieron consejos para que los desarrolladores sigan innovando con tecnologías que generan impacto en el mundo sin salir de sus países. Una línea contextual sobre ir más allá y preguntarse por qué codificar todos los días es una satisfacción puede ir más allá del salario.

“Amo Latinoamérica. Pero el hecho es que tendemos a ser un poco reacios al riesgo”, indicó Vicente Plata, VP Ingeniería, Runway Health. “Si dejas que la resistencia al riesgo se muestre durante tus entrevistas, será difícil conseguir algunos de ellos. Si quieres conseguir un trabajo de este nivel, deja de pensar en el típico 9 to 5 y piensa en términos de cómo impactarás: ¿Cómo vas a impactar en el negocio y cómo vas a contribuir a esta etapa de hipercrecimiento?”

Los expertos convocados por Terminal dieron respuesta a las inquietudes alrededor de cómo incursionar y crecer profesionalmente en empresas de rápido crecimiento en Silicon Valley. Desde consejos prácticos y probados sobre comunicación efectiva, cómo desarrollar un currículum llamativo, cómo cultivar habilidades blandas, y, tips clave para tener una interacción exitosa con el reclutador.

¿Qué es importante considerar en una entrevista de trabajo?

● Habilidades de comunicación: Buscamos candidatos que sean capaces de expresar sus ideas y opiniones y hablar sobre sus principales motivaciones y expectativas. No se requiere tener un inglés perfecto, ya que las conversaciones son más productivas cuando los candidatos son honestos sobre lo que saben y lo que no saben y cuando hacen preguntas y se relacionan con el reclutador, mostrando interés por el puesto y la empresa.

“Es bueno saber cómo enfrenta el equipo los desafíos; preguntar sobre qué situaciones difíciles atraviesa el equipo y cómo las enfrenta. En general, se trata de tener una idea acerca de qué tan abierto es el reclutador al contestar tus preguntas”, aconsejó Andrés Hernández, director de Engineering / Latam Site Lead en Voyager. “Esto te dará una idea de cómo es la persona con la que trabajarás”.

● Habilidades técnicas: Estamos interesados en la experiencia y los antecedentes profesionales, pero también queremos conocer sus proyectos favoritos, desarrollos de productos y experiencias en la creación de aplicaciones web. Es importante

hablar con los reclutadores sobre los problemas específicos que ha enfrentado y los enfoques que toma para resolverlos. A partir de ahí, podemos ayudar a los candidatos a descubrir los roles que tienen sentido para su experiencia y encontrar el que mejor se adapte a ellos.

● Evaluación técnica: Podría ser un desafío de código específico creado por el cliente o evaluaciones de HackerRank o sesiones de codificación en vivo. También se evalúa la preparación remota, incluidas las habilidades de comunicación.

«Cuando contrato, busco iniciativa. Busco personas en las que pueda confiar para proponer alternativas útiles en las que trabajar para que se logren los objetivos de la empresa y del equipo”, sugirió Caroline Simpson, gerente de Ingeniería en Bungalow. “Desarrolladores que hacen sugerencias cuando ven algo que se puede mejorar».

● Expectativas salariales claras; Es importante ser asertivo con las expectativas salariales, así las cosas le funcionarán y será posible ayudarle a conseguir un trabajo increíble. Si cuenta con experiencia relevante y confía en sus habilidades, y

las demuestra a lo largo de la entrevista, la empresa en la que está interesado estará dispuesta considerar la compensación que está el candidato buscando.

“No te desgastes sobre-planeando tu carrera”, abundó Luke Beseda, Vicepresidente de Talent Infrastructure en Lightspeed Venture Partners; “Trabaja con personas a quienes les importe tu éxito y tengan un acercamiento entusiasta acerca de lo que haces”.

● Proporcionar un currículum conciso y claro: Debe contar con detalles sobre su experiencia, sus fortalezas y lo que está buscando. Describa sus áreas de especialización, ¿con qué tecnología ha estado trabajando en los últimos años?, ¿qué está buscando en su próxima posición?, y ¿cómo ha ayudado a otras empresas a crecer?

“Sé genuinamente curioso y apasionado por construir cosas. Ahí es donde aprendes. Cuando contrato ingenieros, me gusta encontrar personas que hayan tomado un problema de principio a fin porque no es la teoría en el medio, no es solo el algoritmo que descifrado hace que todo funcione”, indicó Brandon Moak, cofundador y director de Tecnología de Embark Trucks: “Se trata de cuando defines el problema, cuando has entendido la teoría en el medio y la llevas hasta la línea de meta para que funcione”.

Más de 400 asistentes, desarrolladores y desarrolladoras de Latinoamérica, Canadá y Polonia pudieron constatar los elementos que la nueva ola de gerentes de reclutamiento de empresas tecnológicas en auge están requiriendo en los candidatos remotos. No solo obtener consejos sobre cómo prosperar en un equipo de ingeniería global y acelerar sus carreras en empresas de Silicon Valley, The Global Engineer Summit conectó a los personajes de la industria para analizar, debatir y construir un nuevo panorama para la comunidad desarrolladora.