Precio por volumen impulsa el crecimiento del canal autoservicios en Centroamérica, afirma NielsenIQ

Por Revista Summa

NielsenIQ (NIQ), líder global en inteligencia del consumidor, presenta su análisis “Precio en Juego: Estrategias en Tiempos de Incertidumbre” (YTD ’25 vs YTD ’24) para el mercado centroamericano (CAM), destacando una región en crecimiento que está redefiniendo sus hábitos de compra.

El mercado de Centroamérica experimenta un crecimiento saludable en valor (+2.0%), con un leve ajuste de volumen (-0.2%), y mantiene una presión de precios moderada, registrando una variación del +2.4%.

Cambio Estratégico en el Canal de Compra

El principal hallazgo de NIQ es la migración de los consumidores hacia formatos modernos:

· Autoservicios muestra un impulso leve: El canal de Autoservicios (Cadenas) registra un incremento en valor (+2.3%) y en volumen (+0.3%). Este avance se traduce en una modesta ganancia de cuota, mientras que el canal tradicional experimenta una ligera disminución en su participación.

· Guatemala, El Salvador y Nicaragua son los países que están impulsando este desarrollo, con una clara migración hacia formatos modernos.

· El Atractivo del Autoservicio: En el nuevo formato, el 45% de las categorías son más económicas por volumen en comparación con el canal tradicional, lo que genera una reorientación en las compras del consumidor.

Dominio de Formatos Grandes en la Búsqueda de Valor

A diferencia de otros mercados, en Centroamérica el consumidor prioriza la compra de formatos que ofrecen un mejor rendimiento a largo plazo:

· Liderazgo de Tamaños Grandes: El crecimiento regional está siendo liderado por formatos grandes (especialmente en bebidas), que reflejan una activa búsqueda de mejor precio por volumen. Panamá y Nicaragua son los principales impulsores de esta tendencia.

· Segmentación de Precios: El segmento de precio Value gana participación en el canal tradicional; mientras que, los segmentos Mainstream y Premium se fortalecen en los Autoservicios.

Crecimiento de Promociones Liderado por Costa Rica y El Salvador

Las promociones representan el 18% de las ventas totales en Centroamérica y han crecido un 15% respecto al año anterior. Este incremento es liderado principalmente por Costa Rica y El Salvador, confirmando que las promociones siguen siendo un driver clave para impulsar el volumen regional.

“Centroamérica está comprando más y de manera más inteligente. El consumidor está votando con su billetera, favoreciendo a los autoservicios que le garantizan un mejor costo por volumen en los autoservicios, especialmente en tamaños grandes. Los fabricantes y retailers deben optimizar su portafolio y precios en los formatos más grandes para capitalizar esta búsqueda de eficiencia”, comentó Miguel Rodríguez, Analytic Insight Manager NielsenIQ CariCAM.