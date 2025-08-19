Portafolio inmobiliario: un liderazgo más consciente



La empresa aprovecha los espacios al aire libre de sus proyectos para realizar eventos, como este concierto para todo público en Aleste.

Por Revista Summa

Portafolio Inmobiliario presentó su Reporte Estratégico 2024, el tercero en su trayectoria, consolidando avances en su gestión ambiental, social y de gobernanza (ASG). El documento, alineado con los estándares GRI, refleja un ciclo estratégico enfocado en la evolución con propósito, la formación interna y alianzas clave que integran la sostenibilidad como eje transversal del negocio.

Entre los hitos ambientales destacan la culminación del primer Análisis de Ciclo de Vida (ACV) aplicado a un proyecto constructivo en el país, un estudio comparativo de huella hídrica, más de 1.100 horas de capacitación técnica y una valorización del 74 % de residuos de obra. En operación, la compañía redujo en un 4 % su consumo eléctrico por m2 y en un 27 % el consumo de agua.

En lo social, se ejecutaron más de 2.100 horas de voluntariado, se realizaron 146 ferias de emprendimiento y se inauguró el primer tramo de Rutas Naturbanas Escazú. En talento humano, se impartieron más de 14.000 horas de formación y el 35 % de los puestos de liderazgo fueron ocupados por mujeres.

En gobernanza, la empresa implementó su nuevo Código de Gobierno Corporativo y alcanzó una tasa de resolución del 99 % en atención al cliente. Fue reconocida con el Urban Habitat Award 2024, el Premio de Construcción Sostenible y el primer lugar en los rankings Merco Empresas y Merco Talento en su sector.

“A partir de este año adoptamos una estrategia de do- ble materialidad que marca un hito en nuestra evolución como desarrolladora líder en Costa Rica. Migramos a un modelo que que integra los factores económicos y criterios ASG de forma equitativa”, señala Alfredo Volio, director ejecutivo de Portafolio Inmobiliario.

Acciones de impacto

Compromiso ambiental

Durante el último año, la compañía valorizó el 74% de los residuos de construcción mediante prácticas de economía circular y duplicó la valorización de residuos operativos, pasando de un 20,5% en 2022 a 42,7% en 2024.

El 100% de los proyectos operativos cuentan con inventa- rios GEI y el 86% está en el Programa País Carbono Neutral.

Gobernanza

Por tercer año, recibió el Premio de Construcción Sosteni- ble por parte de la Cámara Costarricense de la Construcción.

99% de solicitudes de atención al cliente fueron resueltas.

Comunidades con propósito

Finalizó el Plan Maestro de La Sabana, en conjunto con otras empresas.

Apoyó a más de 60 emprendimientos en ferias y mercados locales.

+2.100 horas de voluntariado, con 632 colaboradores involucrados.

154 estudiantes beneficiados con giras vocacionales, junto a más de 25 aliados.

Personas en el centro

+14.400 horas de capacitación.

Aumentó la cantidad de mujeres en puestos de liderazgo. Rediseñó su paquete de beneficios.

El índice de rotación de personal se redujo a 24%