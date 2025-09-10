Porsche Guatemala y Grupo Los Tres impulsan la movilidad eléctrica en el país

Iniciativas incluyen una alianza estratégica con Electron Power para expandir la infraestructura de carga, así como la organización de un foro abierto con motivo del Día Mundial del Vehículo Eléctrico que aborda las implicaciones en el sector automotriz.

Porsche Guatemala y Grupo Los Tres conmemoraron el Día Mundial del Vehículo Eléctrico con una jornada especial que reunió a periodistas y estudiantes de la Universidad del Valle, con el propósito de fomentar el conocimiento en torno a la movilidad sostenible.

Durante la actividad, los expertos de la marca Christian Feucht, Gerente de Postventa; Marco García, Jefe de Taller; y Gustavo Monzón, Capitán de Técnicos, compartieron cómo la movilidad eléctrica ha transformado el diseño y el mantenimiento automotriz, además de los retos y oportunidades que implica su adopción en Guatemala.

‟Para nosotros es fundamental acercar estos temas tanto a los medios de comunicación como a las nuevas generaciones que pronto estarán liderando distintas áreas profesionales. Además, enseñarles el camino que estamos formando para poder ofrecer a nuestros clientes para disfrutar de una movilidad más extensa y eficiente. Este tipo de iniciativas nos permite transmitir la visión de la marca y el impacto positivo que puede tener esta tecnología en Guatemala”, afirmó Christian Feucht, Gerente de Postventa de Porsche Guatemala.

En el encuentro se expuso la estrategia de Porsche en materia de movilidad sostenible y los proyectos implementados en el país, entre ellos la instalación de estaciones de carga y el establecimiento de alianzas con empresas que ofrecen este servicio, lo que brinda a los clientes mayor autonomía y confianza al elegir modelos eléctricos.

Alianza estratégica para ampliar la red de carga

En este marco, Porsche Guatemala formalizó una alianza estratégica con Electron Power, empresa guatemalteca dedicada a la operación de puntos de carga eléctrica, con el objetivo de ampliar la infraestructura disponible en el país. Actualmente, esta red cuenta con 26 estaciones públicas, incluidas 3 de carga rápida de 120 kW.

Los puntos de carga a los que clientes Porsche tendrán acceso son: Universidad del Valle, Cámara de la Construcción, Autódromo, Futeca zona 14, Futeca San Cristóbal, Cemaco, Cayalá, Kapé Paulinos, Decima Plaza, Metro 15, Design Center, Plaza Madero, Metroplaza Jutiapa, Plaza Américas (cargador rápido de 120kW), Interplaza Xela (cargador rápido de 120kW), Interplaza Escuintla (cargador rápido de 120kW), Metronorte, Metrosur, Metroplaza Santa Rosalía, Metroplaza Mundo Maya, Metroplaza Retalhuleu, Metroplaza 4 caminos, Metroplaza 4 villalobos, Metroplaza Poptún, Interplaza Chimaltenango y Metroplaza Morales Izabal.

Dicha infraestructura se complementa con los 20 cargadores instalados a través del programa Porsche Destination Charging, ubicados en centros comerciales, restaurantes, complejos deportivos y hoteles, tanto en la capital como en el interior. En conjunto, suman 46 puntos de carga a disposición de los clientes de la marca.

De acuerdo con el informe más reciente de la Asociación de Movilidad Eléctrica de Guatemala (AMEGUA), presentado en julio de 2025, la adquisición de vehículos eléctricos creció un 80,85% en comparación con el mismo mes de 2024. Esta tendencia refleja la creciente aceptación del público y motiva a las empresas a ofrecer más y mejores opciones en este segmento.

Asimismo, la conmemoración del Día Mundial del Vehículo Eléctrico, instaurada en 2020, ha cobrado mayor relevancia tras la aprobación del Decreto 40-2022, Ley de Incentivos para la Movilidad Eléctrica, que ha impulsado la evolución de este mercado en el país. Dicho avance también responde al compromiso de compañías visionarias que buscan sensibilizar a las nuevas generaciones sobre la importancia de adoptar alternativas sostenibles.

Además, este evento permitió a los asistentes conocer de primera mano los esfuerzos de Porsche por promover soluciones de movilidad innovadoras y responsables, reafirmando el compromiso de Porsche Guatemala con la difusión de conocimiento y la creación de espacios de diálogo en torno a las tendencias de movilidad eléctrica.