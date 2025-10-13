Porsche acompaña a estudiantes costarricenses en las finales mundiales de STEM Racing en Singapur

Un equipo de ocho estudiantes de colegios científicos costarricenses participa en las Finales Mundiales de STEM Racing 2025 del 27 de septiembre al 2 de octubre.

Por Revista Summa

Porsche Costa Rica brindó su apoyo a ocho estudiantes de colegios científicos que participaron entre el 27 de septiembre y el 2 de octubre en las finales mundiales de STEM Racing 2025, anteriormente conocida como F1 in Schools, una competencia que desafía a jóvenes a diseñar, fabricar y competir con autos tipo fórmula en miniatura. Los representantes nacionales, provenientes de colegios científicos de Alajuela, Puriscal, San Vito y Los Santos, fueron seleccionados mediante un proceso competitivo iniciado en noviembre de 2024.

Como parte de su visita a Singapur, Porsche ofreció a los estudiantes una experiencia única que incluyó recorridos por el Porsche Studio Singapur y las instalaciones de la marca en la ciudad. Los jóvenes participantes tuvieron la oportunidad de convivir con profesionales de la compañía y aprender sobre los procesos de la industria automotriz.

Esta iniciativa fue posible en el marco de un acuerdo entre Porsche Costa Rica y Fundación Epicentro, organización encargada de coordinar el programa STEM Racing en el país y fomentar el interés juvenil en áreas científicas y tecnológicas. El programa ha alcanzado a 800 estudiantes y 135 centros educativos durante la temporada 2025.

“Para Porsche, estas alianzas son fundamentales porque conectamos la pasión por la ingeniería y la innovación con el futuro del país. Apoyar a jóvenes talentos costarricenses en un escenario mundial como STEM Racing es un reflejo de nuestro compromiso con la educación y el desarrollo tecnológico”, señaló Elizabeth Solís, gerente Senior de Relaciones Públicas y Comunicación para Porsche Latin America.

Las finales mundiales de STEM Racing reúnen anualmente a equipos de aproximadamente 60 países, donde grupos de tres a seis estudiantes colaboran en diseño, manufactura, mercadeo y gestión. En el marco del Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur 2025 ®, los participantes compiten con sus vehículos en una pista de 20 metros por el prestigioso Trofeo de Campeones Mundiales Aramco STEM Racing y otros 20 galardones en diversas categorías.