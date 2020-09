Por tercer año consecutivo Costa Rica se suma al Día Mundial de la Limpieza este mes de setiembre

Actividad se realizará el 19 de setiembre bajo tres opciones de voluntariado sin romper burbujas sociales.

Por Revista Summa

¡No bajemos la guardia! Durante estos tiempos de pandemia, no podemos descuidar la gestión de nuestros residuos, además de acciones a favor del ambiente y por ende de nuestra salud. Es 19 de setiembre se realizará una nueva edición de la campaña internacional de recolección de residuos, el World Cleanup Day.

Este es el tercer año consecutivo que Costa Rica forma parte del evento organizado por Let’s Do It World, un esfuerzo que reúne a aproximadamente 18 millones de personas en más de 157 países. En el país se realiza gracias a una alianza entre organizaciones como Limpiemos Nuestra Finca, ecoins, Green Wolf, Coalición Ambiental, entre otras.

Este año respetando los lineamientos del Ministerio de Salud ante la pandemia, no se podrán realizar eventos masivos con voluntarios para la limpieza de áreas púbicas. Sin embargo, desde casa o en su barrio, de manera individual o con su burbuja social, las personas podrán ser parte de la iniciativa y llevar un mensaje de conciencia sobre la responsabilidad que tenemos todos de seguir haciendo una adecuada gestión de residuos, en medio de la emergencia nacional.

¿Cómo participar?

Limpieza digital: La limpieza digital consiste en eliminar todos los correos y material digital de su computadora o celular que ya no necesite, ya que los archivos tecnológicos guardados en los dispositivos son considerados “basura”. Por ejemplo, almacenar 1 GB de correo electrónico durante un año consume 32.1 kWh, lo que equivale a hornear diez horas en un horno doméstico normal. Un correo electrónico pesa en promedio 230 kB (eso equivale a 7.4Wh al año). Entonces, si se eliminan 30 correos electrónicos, se ahorrará 222Wh. Limpieza de barrios y comunidades de manera individual o en burbuja: Otra de las acciones que puede realizar es voluntariado comunal para recolectar residuos valorizables o no valorizables y darles una correcta disposición, ya sea colillas de cigarro, botellas plásticas, papeles, envoltorios, entre otros. El objetivo contar con barrios más limpios y seguros y de esa manera eliminar posibles criaderos de mosquito transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya. ecoins en casa También se puede para participar por medio de ecoins en casa, quienes separen sus residuos valorizables y los entreguen limpios, secos y separados en las rutas selectivas municipales y centros privados participantes podrán ganar ecoins. En la página http://www.ecoins.eco se puede acceder a los puntos de acopio o Municipalidades que tienen rutas.



“El voluntariado es una herramienta muy poderosa para lograr grandes cambios y transformaciones en nuestra sociedad. En ecoins estamos felices de liderar esta campaña por tercera ocasión como parte del movimiento Let’s Do It World y la colaboración de organizaciones locales para no perder el ritmo en el tema de la protección ambiental”, Karla Chaves, directora regional de ecoins.

Todos los que participen en alguna de las opciones de voluntariado del Día Mundial de la Limpieza ganarán 500 ecoins adicionales al reportar su limpieza al formulario: https://forms.gle/UidLdrKNdNfBSqEw5

“¿Quién no ha escuchado la frase Costa Rica es una finca? pues sí lo es, es un pedacito de tierra maravilloso donde los que habitamos aquí tenemos ese sentimiento de familiaridad con todos. Aún en esta pandemia que estamos viviendo no hemos perdido ese calor humano que nos caracteriza. En este mes patrio celebremos a nuestra Costa Rica haciéndonos responsables del mal manejo de residuos.” Carolina Agüero Goyenaga,co-creadora de Limpiemos Nuestra Finca.

En 2019 el voluntariado generó:

 +40.500 kilos de material recuperado.

 +150 organizaciones se sumaron a la iniciativa.

 +2.000 voluntarios participaron de la limpieza de playas y áreas públicas.

 90 actividades de recolección en las 7 provincias.