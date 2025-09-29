Con todas las miradas puestas en la Fed, los bancos centrales de América Latina dan una oportuna lección de independencia.

Por Revista Summa

Con una semana transcurrida desde que la Reserva Federal recortó las tasas de interés en 25 puntos básicos, los mercados se han enfriado y el presidente Trump ha hecho una pausa en su crítica constante a la política monetaria estadounidense. El 17 de septiembre, el Banco Central de Brasil también decidió por unanimidad mantener las tasas de interés en 15%, en un proceso de toma de decisiones mucho menos polémico.

Aparte del comentario del Ministro de Finanzas Fernando Haddad de que hay margen para recortar la tasa históricamente alta del banco central (el nivel más alto en casi dos décadas), se ha ejercido poca presión política sobre los responsables de las decisiones. La única disrupción reciente en el mercado ocurrió cuando el Congreso brasileño propuso un proyecto de ley que le permitiría destituir al presidente del Banco Central, lo que llevó a Haddad a expresar su preocupación y a un periodista a calificarlo de comportamiento propio de una “república bananera”. David Barrett, director ejecutivo de EBC Financial Group (UK) Ltd, sugiere que los bancos centrales latinoamericanos, muchos de los cuales recientemente han ganado más autonomía, están ahora dando una oportuna lección de independencia tecnocrática a Estados Unidos y Europa.

“Aunque la Reserva Federal ganó autonomía en la primera mitad del siglo XX, coincidiendo con el establecimiento del dólar como moneda de reserva de facto y Estados Unidos como pilar del capitalismo occidental—, muchos bancos centrales latinoamericanos, como los de México, Perú y Chile, solo lograron su independencia mediante duras reformas económicas en los años noventa. Desde entonces, la interferencia política ha disminuido y, cuando ocurre, se percibe como una señal de alerta importante para los inversores.”

El caso más reciente de interferencia política proviene de Gustavo Petro, presidente de Colombia y uno de los opositores recientes del presidente Trump. A pesar de una inflación persistente (actualmente en 5,1%), ha presionado al banco central independiente para que continúe con su ciclo de recortes postpandemia para reactivar una economía débil. Hasta ahora, el Banco Central ha resistido, citando un gran déficit fiscal que podría obstaculizar su objetivo de una inflación del 3% para 2026. A la luz de esta turbulencia económica y la incertidumbre electoral, Morningstar DBRS rebajó recientemente la calificación crediticia del país de BB (alta) desde BBB (baja).

“Los bancos centrales latinoamericanos no tienen el lujo de acumular un déficit del tamaño de Estados Unidos u otras economías avanzadas, por lo que deben utilizar las herramientas disponibles para moderar el gasto público,” añade Barrett. “Algunos países, como Brasil, Colombia y Argentina, suelen tener déficits relativamente altos que pueden asustar a los inversores. Otros, incluidos Chile, Paraguay y Perú, han construido reputaciones por una gestión fiscal prudente y bajos niveles de endeudamiento. Al mismo tiempo, así como la independencia de los bancos centrales de América Latina se ganó recientemente con esfuerzo, la inflación también es una memoria más reciente que en Europa, lo que significa que sus economías tienden a tener una mayor tolerancia a aumentos de un solo dígito que sus contrapartes europeas y norteamericanas.”

Estas experiencias recientes posicionan a los bancos centrales latinoamericanos como indicadores de cómo la presión política afecta la política monetaria a nivel global.

Tanto Estados Unidos como Europa están lidiando ahora con tasas de inflación históricamente altas en comparación con las últimas dos décadas, un problema que América Latina ha estado combatiendo durante mucho más tiempo. Este contexto otorga a los bancos centrales latinoamericanos una mayor libertad para subir las tasas sin alterar el sentimiento del público y los inversores, quienes están menos acostumbrados a tasas de interés altas sostenidas en EE.UU. y Europa.

La situación actual en Estados Unidos recuerda casos pasados de interferencia política que condujeron a turbulencias económicas tanto en mercados desarrollados como emergentes. En 2011, la presidenta brasileña Dilma Rousseff hizo de la reducción de las tasas de interés una parte central de su mandato, una medida que exacerbó una recesión, dañó la imagen del Banco Central y llevó eventualmente a su destitución. Más recientemente, en 2022, la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, anunció recortes fiscales sorpresa que sacudieron los mercados de bonos y llevaron a una crisis fiscal, obligando al Banco de Inglaterra a intervenir.

“Mirando hacia adelante, el camino no está exento de riesgos. Un crecimiento económico más lento en Brasil podría intensificar los llamados a un recorte de tasas, poniendo a prueba la determinación del banco central. Mientras tanto, la capacidad de la economía estadounidense para absorber múltiples recortes de tasas frente a una inflación persistente y un crecimiento lento sigue siendo incierta. Lo que es diferente es cómo las opiniones divergentes sobre las tasas de interés, desde el deseo de Trump de una tasa del 1% hasta otros que abogan por tasas aún más altas, están en gran medida ausentes en América Latina, donde un consenso arduamente ganado sobre la independencia del banco central está proporcionando una base económica estable,” añade David.

La historia de la región en el manejo de altas tasas de inflación significa que sus bancos centrales actúan rápidamente, creando ciclos de tasas de interés distintos que pueden ofrecer oportunidades atractivas para los operadores de divisas y bonos. Los operadores pueden capitalizar una estrategia de “carry trade” de alto rendimiento al pedir prestado en monedas de baja tasa de interés e invertir en bonos de alto rendimiento en países latinoamericanos.

Países como Brasil, que se espera mantengan tasas altas, ofrecen un entorno predecible para esta estrategia. Por el contrario, en ciclos de recorte de tasas, los operadores pueden beneficiarse de la apreciación del valor de los bonos y el fortalecimiento de la moneda a medida que disminuyen los temores inflacionarios.

Estas dinámicas del mercado requieren un análisis sofisticado y una profunda experiencia regional para navegar con éxito. “Cuando se trata de América Latina, EBC Financial Group está comprometido a ir más allá que la mayoría en examinar a fondo los movimientos de las principales instituciones financieras,” concluye David. “Al combinar una investigación rigurosa con décadas de experiencia en diversos mercados, nuestro objetivo es brindar a nuestros operadores una mayor conciencia tanto de los obstáculos como de las oportunidades emergentes de esta emocionante región.”