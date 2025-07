¿Por qué elegir un seguro de salud internacional? Las ventajas de contar con cobertura en el extranjero

Contar con cobertura médica fuera del país es clave para prevenir riesgos, acceder a tratamientos especializados y tomar decisiones sin limitaciones geográficas.



Por Revista Summa

Trabajar, viajar o estudiar en algún destino dentro o fuera de nuestro país representa una experiencia enriquecedora, pero también implica nuevos retos. Entre ellos, el cuidado de la salud ocupa un lugar primordial. A menudo, no se piensa en lo que podría suceder si ocurre una emergencia médica en nuestra casa, de paseo o en el extranjero, hasta que sucede. ¿Contarás con atención médica inmediata? ¿Cuánto costará un tratamiento o una hospitalización? ¿Tendrás acceso a los mejores especialistas? Reflexionar sobre estos escenarios no es alarmismo: es prevención, responsabilidad y una inversión en bienestar.

Contar con un seguro de salud internacional ya no es un lujo, sino una herramienta estratégica para acceder a una atención médica oportuna, eficiente y especializada, sin importar dónde estés. No se trata únicamente de situaciones en el extranjero; en muchos casos, personas que viven en Costa Rica necesitan operarse o atenderse en otro país porque los recursos médicos disponibles localmente no son suficientes o no cubren su diagnóstico. Un seguro internacional permite tomar decisiones de salud sin las limitaciones geográficas ni económicas que podrían poner en riesgo el bienestar personal o familiar.

Los seguros de salud internacionales están diseñados precisamente para ofrecer esa libertad. A diferencia de un seguro local, cuya cobertura se limita al territorio nacional, los planes internacionales permiten acceder a redes médicas amplias y especializadas alrededor del mundo. Incluyen coberturas para hospitalización, tratamientos, cirugías, exámenes especializados y atención en emergencias, con la posibilidad de elegir médicos, clínicas y hospitales de renombre, tanto en el extranjero como en la región.

Además, estos seguros ofrecen beneficios fundamentales como el traslado médico de emergencia, repatriaciones sanitarias, atención multilingüe y planes personalizados. Esto permite adaptar la cobertura a las necesidades particulares de cada persona, ya sea un estudiante en Europa, un ejecutivo que viaja constantemente, o alguien que vive en Costa Rica pero requiere tratarse en un centro especializado en Estados Unidos, México o Colombia.

Javier Solís, Gerente General de BMI en Costa Rica, destaca que “cada vez más personas entienden que contar con un seguro de salud internacional no es solo una medida preventiva, sino una herramienta que brinda libertad, seguridad y acceso a lo mejor de la medicina global. Es una decisión que cambia la experiencia de vivir o viajar fuera del país”, expresó.

Desde su experiencia, BMI se ha consolidado como una compañía líder en seguros de salud internacional, con más de 50 años de trayectoria global. Su oferta incluye planes individuales y colectivos con coberturas integrales, así como beneficios adicionales que agregan valor real para quienes viajan, residen fuera del país o buscan una segunda opinión médica más allá de las fronteras. Entre ellos, el programa BMI Access, que proporciona atención médica 24/7, coordinación de traslados médicos de emergencia, repatriación y soporte en tiempo real desde cualquier parte del mundo.

Uno de los aspectos más valorados por las personas aseguradas es la flexibilidad. Los planes que la empresa ofrece permiten ajustar deducibles, montos de cobertura, incluir enfermedades preexistentes o necesidades específicas como maternidad o atención preventiva. También ofrecen beneficios complementarios como asistencia en viajes, telemedicina y descuentos con la tarjeta MAS en servicios médicos, funerarios y comercios aliados.

Además, para quienes valoran un acompañamiento constante, la aseguradora proporciona asesoramiento personalizado a través de su red de agentes, quienes guían en la elección del plan más adecuado, resuelven dudas sobre coberturas, deducibles y trámites, brindando respaldo durante todo el proceso, antes, durante y después del viaje o tratamiento.

“La demanda por seguros de salud internacional ha crecido de forma sostenida en los últimos años. Este fenómeno responde no solo a una mayor movilidad global, sino también a una creciente conciencia sobre la importancia de cuidar la salud y prevenir complicaciones financieras ante situaciones médicas. La pandemia de COVID-19, por ejemplo, fue un punto de inflexión que motivó a muchas personas a buscar soluciones más sólidas y globales para protegerse”, aseguró Solís.

Actualmente, los seguros internacionales también son incluidos dentro de los paquetes de beneficios de muchas empresas que operan con talento remoto o que trasladan a sus colaboradoras y colaboradores al extranjero. Esto refuerza la relevancia de contar con proveedores confiables, con experiencia y presencia internacional.

Finalmente, aunque el foco principal está en la salud, algunos planes permiten incluir seguros de vida a término, lo cual representa un beneficio adicional para quienes desean brindar protección a sus seres queridos en caso de fallecimiento. Si bien este no es el componente central del seguro de salud, puede complementar de forma valiosa la cobertura general.

En síntesis, elegir un seguro de salud internacional es una forma de vivir, trabajar y viajar con confianza. Es apostar por el acceso a una atención médica digna, sin fronteras, y con el respaldo de una compañía que entiende los desafíos de un mundo en constante movimiento.