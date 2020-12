¿Por qué el marketing digital es la forma más eficiente para las empresas de alcanzar sus consumidores?

Actualmente, las pymes y grandes empresas deben considerar invertir en marketing digital como una opción de alcanzar más rápidamente a sus consumidores meta, que están cada vez más conectados a los medios digitales.

Por Revista Summa

Al 2020, más de la mitad de la población mundial cuenta con acceso a internet y para el próximo año, se estima que existirán 2,3 billones de consumidores digitales, según Prodigious, empresa líder en el desarrollo de soluciones y plataformas digitales. Es por esto que para las empresas no desarrollar estrategias digitales e incursionar en el mercado en línea es un error que les podría costar caro. Es por esto que el marketing digital trae a flote la necesidad de percibir al cliente como una figura fundamental para la definición de la estrategia de la empresa.

“Las empresas que deseen incursionar en el marketing digital deben considerar una serie de aspectos tales como los objetivos de mercado y ventas, los segmentos a los que buscan hablar (público meta), las plataformas a utilizar y qué tan saturadas están, cuál es el presupuesto disponible, gustos y preferencias de los consumidores. Actualmente los consumidores no se adaptan a las marcas, sino que las marcas se adaptan a ellos. La clave del éxito es lograr capturar la atención de los consumidores meta, sin olvidar que el mercado y competencia cada vez son más sofisticados”, explicó Erika Brealey, Associate Client Director de Prodigious Latinoamérica.

Asimismo, la experta señala que el marketing digital tiene múltiples ventajas para las empresas dependiendo de la estrategia que se desee utilizar. El marketing digital permite no solo identificar y entender al consumidor meta desarrollando una estrategia efectiva, sino utilizar los recursos de manera más eficiente a un menor costo. Además de esto, propoporciona una mayor capacidad de segmentación, mensajes más directos, contenido personalizado y la medición del desempeño de

nuestras estrategias con mayor exactitud y con feedback en tiempo real.

Para que una comunicación por medio de marketing digital sea eficaz y acertada, se deben tener claros los objetivos de comunicación tanto generales como los específicos para cada plataforma, debe ser una comunicación personalizada, enfocada en las necesidades y características de cada plataforma y tratar de ser orgánico a la hora de impactar, no invasivo. Asimismo, esta debe ser estratégicamente diseñada para comunicar un mensaje fluido en los canales que está conectado el

consumidor meta, ya sea por medio de sitios web, buscadores, redes sociales, email o móvil.

Finalmente, la compañía Prodigious por medio de Brealey, señala las principales tendencias a nivel global en marketing digital, un mercado que evoluciona y cambia constantemente y al que las empresas han debido adaptarse con rapidez y eficacia. Estas tendencias buscan comunicar de maneras menos comerciales y más interactivos, con contenidos llamativos y en pocos segundos (max 6s):

a. Contenido interactivo como juegos, videos, ebooks y cuestionarios donde la audiencia no es pasiva. Las marcas buscas que se enganchen con ellos, conseguir interacción y captar su atención.

b. Publicidad programática que ha creciendo constantemente en los últimos años y está abriendo canales nuevos como wearables (tecnología vestibles) debido a la gran cantidad de datos que tienen sobre los usuarios, plataformas de streaming como Netflix, Disney Plus, radios online y podcasts, son algunos de los formatos que han tenido un alyo crecimiento.

c. Storytelling: el intercambio de historias se ha convertido en una pieza importante para las marcas, ya que los consumidores buscan conectarse con las marcas a un nivel mucho más profundo y emocional.

d. Storydoing: las marcas no buscan contar historias, sino que hacen que los usuarios se involucren y cuenten su propia experiencia.

e. Influencers: figuras influyentes que permitan aumentar el alcance del mensaje donde se los dice una voz confiable y reconocible, así como la visibilidad de la marca y crear interacción y experiencias con los consumidores.

f. Inteligencia Artificial: tienen una capacidad infinita de procesar datos e incluso de llevar a cabo acciones de marketing de forma más acertada, rápida y económica.

g. Realidad Virtual y Aumentada: involucra la interacción entre el usuario y un sistema computacional simulando un ambiente digital que logra influir sobre la decisión de compra de un consumidor.

De esta manera, Prodigious asegura a las empresas que implementando el marketing digital dentro de sus estrategias de comunicación y mercadeo, lograrán no solo aumentar el volumen de sus ventas, sino una serie de beneficios que dependerán de las herramientas utilizadas, conseguirán acercarse mejor a sus clientes, conocer a su audiencia, satisfacer los gustos de su público meta, entre otros.