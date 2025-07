¿Por qué crece la economía pero no el empleo formal en Panamá?

Los sectores que generan muchos puestos de trabajo, como la manufactura, agricultura, agroindustria y la construcción, “están creciendo muy poco”

Por EFE

La dolarizada economía de Panamá ha dado muestras de dinamización con una expansión del 5,2 % en el primer trimestre de este año, pero el mercado laboral sigue aletargado, con una tasa del 9,5 % que además amenaza con aumentar por la debacle del sector bananero a raíz de un conflicto social.

La explicación de este comportamiento, a primera vista contradictorio, está en que la pujanza económica viene del desempeño de sectores que, aunque son neurálgicos en Panamá, no son grandes generadores de puestos de trabajo, según explica a EFE el decano de Economía de la Universidad de Panamá (UP, estatal), Rolando Gordón.

El crecimiento del 5,2 % en el primer trimestre de este año, en relación con el mismo lapso de 2024, estuvo impulsado principalmente por el Canal de Panamá, que reportó un aumento del 43,6 % en ingresos por peajes y el movimiento de contenedores en los puertos que subió un 3 %, según las estadísticas oficiales.

“Por más barcos que pasen, eso no genera más empleo. Se está dando (el crecimiento) en Zona Libre de Colón, que por más mercancía que reexporte, no está creando más empleo. Se está dando en lo que es el ferrocarril, en el tránsito de mercancías del Pacífico al Atlántico, pero eso tampoco está generando empleo”, dice Gordón.

Los sectores que generan muchos puestos de trabajo, como la manufactura, agricultura, agroindustria y la construcción, “están creciendo muy poco”, agrega el decano, que alerta que esta situación tiene años y no cambiará mientras el Estado “no tenga un plan bien establecido de empujarlos”.

La tasa de desempleo en Panamá es del 9,5 % y la de informalidad es del 49,3 %, según datos oficiales a octubre de 2024. Ambos indicadores saltaron tras el cierre por orden judicial en 2023 de una gran mina de cobre, lo que dejó sin empleo directo a unas 6.000 personas y afectó a otras 40.000 que se beneficiaban indirectamente.

Más inversión extranjera que genera empleo formal

La inversión extranjera directa (IED) también está llegando a los sectores “vinculados al comercio internacional” y mientras eso sea así, “no se va a resolver el problema” de la generación de empleo formal, afirma Gordón.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, sostiene que generar empleo “viene acarreado de la mano de la inversión local e internacional”, y destaca que su Gobierno está abocado a facilitar la llegada de empresas que generan “trabajo bien remunerado”.

Durante su conferencia de prensa este jueves, Mulino afirmó que los indicadores revelan que hay un “repunte de la economía” y que hay sectores, como el logístico en la provincia caribeña de Colón, que tiene planes de expansión que eventualmente se van a traducir en más puestos de trabajo.

“En otros sectores que no son devotos a la logística comienzan a darse proyecciones de inversiones, de concesiones importantes, comercios, etc. Poco a poco va a retomarse la senda de más empleo. Esto no es rápido”, dijo Mulino, y pidió “dejar atrás el pesimismo” frente al tema del empleo.

El peso de la educación

El analista Carlos Araúz señala por su parte a EFE que Panamá arrastra un problema educativo, con una población en edad de trabajar que muchas veces carece de las herramientas requeridas por el mercado laboral.

“Hay una fractura social y un desconocimiento a veces sobre lo mucho que pesa el tema de la educación en Panamá. Y lo hemos venido escuchando ya por 30 años (…) si nosotros no tenemos un compromiso diferente con la educación, el país no compite”, afirma Araúz.

En este sentido, el experto apela no solo a la responsabilidad del Estado como rector, sino también del sector privado, que puede impulsar capacitaciones para su plantilla.

El impacto de la crisis sindical

Panamá creció un 5,2 % en el primer trimestre y la expansión llegaba al 6,2 % hasta abril, pero la crisis desatada por un paro sindical en rechazo a una reforma de las pensiones – que afectó parcialmente al sector de la construcción y totalmente al bananero – es un varapalo, afirma el decano Gordón.

En ese sentido, el economista Olmedo Estrada dijo a EFE que se calcula que el desempleo podría llegar a cerca del 11 % si la transnacional Chiquita no reactiva su negocio en Panamá, que cerró hace casi dos meses cuando despidió a unos 6.500 trabajadores que estaban en paro por el tema de las pensiones.

El paro que acabó con el sector bananero, que en el primer trimestre lideró las exportaciones panameñas, y que afectó temporalmente a la construcción, podría hacer caer hasta el 2,5 % la tasa de crecimiento esperada para este año y que se había situado en un 4 % antes de la crisis sindical, a juicio de Estrada.