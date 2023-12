¿Por qué ahora es el mejor momento para invertir en bienes raíces en la Florida?

El mercado inmobiliario de Estados Unidos es uno de los más atractivos del mundo, ya que los

inversionistas pueden obtener altos retornos en su inversión. Te contamos por qué.

Por Revista Summa

Hay varios beneficios destacados para los inversionistas al comprar propiedades en Miami. Una de las principales razones, explica Irma Díaz, salvadoreña radicada en Miami y experta en el ámbito inmobiliario, es que pueden obtener altos retornos en su inversión. En 2022, las propiedades en Miami experimentaron una apreciación del 27%, y esta tendencia de crecimiento continúa en 2023.

Además, gozan de la seguridad y la estabilidad de las estrictas leyes norteamericanas. No es de sorprender que Florida haya sido el destino número uno para inversionistas extranjeros durante los últimos 14 años, superando ampliamente a California. Además, Miami es considerado el mercado más popular para invertir en alquileres, siendo el tercer lugar en el ranking de reservas de AirBnB a nivel mundial.

“Al trasladarme a Miami, decidí obtener mi licencia como Agente de Bienes Raíces y pertenecer a la National Association of REALTORS®, ya que esta industria no solo me apasiona, sino que también vi la oportunidad de brindar apoyo a los inversionistas latinoamericanos que buscan obtener mejores retornos al invertir en esta ciudad”, destacó Irma Díaz, “no por nada el Financial Times nombró a Miami como la ciudad #1 para inversión extranjera en bienes raíces”.

Para los inversores salvadoreños hay muchas oportunidades de comprar propiedades en Miami, los requisitos son bastante sencillos y consisten en tener un pasaporte válido y la disposición para realizar la inversión. Mi labor como agente inmobiliaria es precisamente guiar los pasos a seguir en el proceso de compra, detalló.

En Estados Unidos, existen numerosas instituciones financieras que ofrecen préstamos para inversionistas. Desde bancos locales hasta grandes inversores institucionales, hay una amplia variedad de opciones disponibles, que puede ser una excelente opción para aquellos inversionistas que no tienen todo el capital necesario para realizar una compra.

Además, los préstamos pueden ofrecer ventajas fiscales y permitir a los inversionistas beneficiarse de la apreciación de la propiedad mientras pagan el préstamo con los ingresos generados por el alquiler, explicó Díaz.

En resumen, los 3 grandes pasos para invertir en Miami:

Primero, aliarse con una persona que sea experta en el mercado de Miami y con experiencia trabajando con inversionistas extranjeros. El siguiente paso es realizar una investigación detallada sobre el mercado inmobiliario de Miami, lo que implica examinar las tendencias actuales, analizar la oferta y demanda, evaluar el rendimiento histórico y proyectado de las propiedades y familiarizarse con las áreas y vecindarios de interés. Por último, establecer un presupuesto y obtener financiamiento.

Para más información, escribir al correo: irma@irmadiaz.com