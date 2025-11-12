Popeyes® abre su tercer restaurante en Costa Rica

La apertura de Popeyes Rohrmoser generó 35 nuevos empleos de forma directa.

Por Revista Summa

Popeyes®, la icónica marca de pollo frito y un menú único al estilo de Nueva Orleans, continúa su expansión en Costa Rica con la apertura de su tercer restaurante, ubicado en Rohrmoser, frente al Centro Comercial Plaza Mayor.

El nuevo Popeyes® cuenta con 450 m² de infraestructura, un salón con capacidad para 86 personas con 4 quioscos digitales para agilizar los procesos de órdenes y pago, y autoservicio para la atención clientes en sus automóviles. Además, su cocina tiene un espacio más amplio, lo que permite mayor rapidez en la preparación de los pedidos y refuerza los altos estándares de limpieza y calidad que caracterizan a la marca.

Su decoración, llamada NOLA Fusion, representa la nueva imagen global de Popeyes® e incorpora elementos inspirados en el estilo de vida, arquitectura y energía de la ciudad de New Orleans, estado de Luisiana, cuna de su sabor auténtico.

“Estamos muy agradecidos con nuestros clientes, quienes han hecho posible la apertura de nuestro tercer restaurante en el país. Nos emociona llegar a San José para seguir demostrando que el sabor único de nuestros productos nos diferencia de otras opciones que existen en el mercado. En cada visita, buscamos ser el restaurante preferido de quienes disfrutan el mejor pollo frito”, comentó Vladimir Monestel, director de mercadeo de Popeyes® Costa Rica.

La apertura de Popeyes Rohrmoser generó 35 nuevos empleos de forma directa y beneficia a decenas más de forma indirecta. La cadena planea abrir seguir creciendo en el país a corto plazo, por lo que los interesados en unirse a al equipo pueden enviar su currículum a: [email protected]

San José recibe a Popeyes®

Fundada en 1972, Popeyes® lleva más de 50 años de historia y tradición culinaria, que se distinguen por ofrecer un menú que incluye sus piezas de pollo clásico y su versión de pollo spicy, su mundialmente conocido sándwich de pollo, camarones fritos, boneless wings y deliciosos complementos como las papitas cajún, puré de papas con gravy, ensalada de repollo, red beans n’ rice, mac & cheese y biscuits, entre otras deliciosas opciones.

Su famoso pollo se prepara fresco y se marina durante al menos 12 horas en sabrosas especias cajún y otras sazones tradicionales del estado de Luisiana, con un empanizado hecho a mano y cocinado lentamente a la perfección con condimentos y técnicas patentadas, hasta obtener un pollo jugoso y crujiente. El menú está a cargo de un equipo interno de chefs capacitados profesionalmente con mucha pasión, quienes honran esta tradición culinaria del sur de los Estados Unidos, mientras innovan su sabor.

La pasión por su herencia y el sabor de la comida auténtica del estado de Luisiana ha permitido que Popeyes® se convierta en una de las cadenas de restaurantes de servicio rápido más grandes del mundo, con más de 4.600 locaciones en los EE. UU. y en más de 30 países.