¿Podría la IA acelerar la atención de pacientes con cáncer de mama? La UCR tiene nuevos avances

La Universidad de Costa Rica (UCR) ya se encuentra dando los primeros pasos en la exploración del potencial de la inteligencia artificial (IA) para agilizar los procesos diagnósticos de cáncer y fortalecer la detección temprana, entre ellos, del cáncer de mama.

Este esfuerzo pionero está integrado por el Dr. Jean Carlo Segura Aparicio, médico e investigador de la Escuela de Medicina, y forma parte de un estudio conjunto con la Universidad de Toronto (Canadá) que busca evaluar el costo-efectividad de la IA en el diagnóstico del cáncer, con énfasis en esta enfermedad que representa la principal causa de cáncer entre las mujeres costarricenses.

Los resultados preliminares del proyecto apuntan a que la inteligencia artificial podría convertirse en una aliada estratégica para optimizar los procesos clínicos, reducir los tiempos de espera y priorizar la atención de las pacientes con mayor riesgo.

Mediante algoritmos entrenados para analizar mamografías, esta tecnología podría reorganizar el orden de revisión de los estudios y facilitar que los casos con alteraciones sean evaluados con mayor rapidez.

En esta entrevista, el Dr. Segura profundiza en los hallazgos iniciales de la investigación y explica el potencial de la IA en el ámbito médico para transformar el sistema de salud costarricense, siempre bajo la supervisión y el criterio clínico de los profesionales de la medicina.