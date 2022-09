Plataforma DiDi Food celebra un año en Costa Rica cumpliendo su promesa de potenciar negocios

Tiempo de lectura: 4 Minutos

Más de 5.000 restaurantes registrados actualmente en la app, de los cuales el 77% son pequeños y medianos negocios.

Por Revista Summa

Este mes se cumple un año desde que DiDi Food está disponible en Costa Rica desde agosto de 2021, y la aplicación mantiene su objetivo de convertirse en un aliado para la recuperación y empoderamiento de los más de 5 mil restaurantes registrados en la app, así como para el sector gastronómico en general.



El concepto de tecnología colaborativa con la que llegó DiDi Food ha permitido el beneficio integral de la triada que compone a esta herramienta tecnológica, que son los restaurantes, los usuarios y los socios repartidores, quienes han encontrado una forma para generar ganancias o bien, hacer del delivery una opción de todos los días, para todos los gustos, antojos y bolsillos, por los ahorros constantes que se ofrecen a los comensales a través de la aplicación.



“DiDi Food se ha convertido en una oportunidad para mí de generar ganancias a mis 42 años y siendo extranjera con la ventaja de la flexibilidad en los horarios. Me siento muy satisfecha ya que no soy profesional y obtengo, a través de la aplicación, ganancias tal y como si lo fuera” comenta Ivette Montenegro, socia repartidora que tiene más de siete meses de utilizar la app.



DiDi Food ha invertido de forma constante en acciones de mercadeo e inversión en promociones que permiten a los negocios, sin importar el tamaño, tener exposición en la aplicación, sin importar el tamaño. Esta inversión directa también beneficia a los usuarios, quienes ven reflejadas todas estas acciones en ahorros en el precio de sus órdenes.



“Nuestro compromiso con Costa Rica fue claro, ser una herramienta tecnológica que le permitiera a las personas hacer del delivery una actividad más usual, y en el caso de restaurantes y socios repartidores convertirnos en una oportunidad para generar ganancias y potenciar sus negocios” comentó Carlos Contreras Gerente Regional de Comunicaciones de DiDi Food.



Una de las grandes propuestas de la compañía es apoyar a todas esas pequeñas y medianas empresas (Pymes) como emprendimientos y sodas para digitalizarse y potenciar sus negocios a través de esta herramienta tecnológica que les abre una ventana virtual a miles de consumidores, y así ha sido. Al lanzar en el país, un 70% del total de negocios registrados en DiDi Food no estaba dentro de una aplicación tecnológica antes.



“En Soda La Tica nos registramos en DiDi Food desde que está disponible en el país hace casi un año. Desde la aplicación recibimos hasta 75 órdenes al día, esto nos ha ayudado a expandirnos ya que, al inicio, hace dos años, era una soda solamente con una barra para tres personas y actualmente contamos con mesas para atender hasta 12 personas” comentó Hellen Herrera, propietaria de Soda La Tica.

Otra de las ventajas que la aplicación ofrece a los negocios es medir el rendimiento y efectividad de sus promociones para optimizar todos los esfuerzos, además, reciben alertas instantáneas sobre los pedidos y balances en tiempo real de las ventas lo cual permite un seguimiento y monitoreo constante de la operación de sus restaurantes.



La compañía también ha dirigido esfuerzos a los socios repartidores quienes tienen acceso a la Tienda DiDi Food, un sitio web donde pueden adquirir sus mochilas y luego retirar en la Central de Experiencia, y a esto se suma también un número de Whatsapp un canal de comunicación directa con el equipo que brinda atención a los couriers 24/7, donde ellos podrán consultar sus dudas de manera rápida y ágil sobre temas de activaciones, reembolsos, billetera, órdenes, adquirir mochilas, entre otros.



Un año de antojos y tendencias. Durante este primer año DiDi Food ha descubierto las tendencias de consumo de los usuarios. Actualmente las categorías de donde provienen más órdenes son pizza, hamburguesas y tacos, sin embargo, la categoría asiática se acerca rápidamente a ese Top 3, especialmente por el arroz cantones que es uno de los platos más ordenados.



Como parte de la celebración de un año en el país, DiDi Food anuncia la llegada de una de las cadenas internacionales más grandes en el país a la aplicación, esta es Domino´s Pizza; el restaurante estaría activo a partir de septiembre en los cantones de Guadalupe y Desamparados.



A nivel general, durante la semana, el tiempo promedio de entrega de los pedidos, desde que se ordena hasta que llega a la puerta de su casa u oficina es de 35 minutos, cumpliendo así la premisa de ofrecerles comida fresca y con la temperatura adecuada. De hecho, los usuarios mantienen una calificación de “muy bueno a excelente” hacia el servicio de los restaurantes y socios repartidores registrados en la app.



“La experiencia es uno de los factores que hemos cuidado de manera integral en la aplicación tanto para usuarios, restaurantes y socios repartidores, y trabajamos para que tengan todo el apoyo de nuestra parte mientras utilizan la misma, como por ejemplo nuestro call center 24/7 donde siempre una persona está para ayudar y resolver sus consultas” destacó Contreras.



Con relación a la experiencia del usuario, la compañía ha mejorado la visualización de la aplicación para que sea más intuitiva, fácil de navegar y con un diseño atractivo, además de optimizar el motor de búsqueda para encontrar de manera rápida su antojo favorito.



Actualmente la aplicación está disponible en el Gran Área Metropolitana (San José, Heredia, Alajuela y Cartago), donde se concentra cerca del 60% de la población del país, y como dato curioso Heredia es la provincia que lidera como la zona donde más se realizan órdenes.