Plantia revoluciona la creación de espacios verdes decorativos

Gracias a una propuesta calificada y moderna, con solo tres años de operar, se ha catapultado tanto en el segmento corporativo como en la atención de hogares, con miras a seguir innovando para ofrecer ambientes inmejorables.
Por Revista Summa
Los tiempos de crisis siempre son una oportunidad para encontrar nuevas oportunidades de negocio y expandir fronteras. Así lo de muestra esta compañía costarricense que nació en 2022, luego de un periodo reflexivo ante la pandemia ocasionada por el Covid19, y que hoy se ha consolidado como un referente en servicios de crea ción de espacios verdes decorativos para el mercado empresarial y el de hogares.
Plantia empezó con la instalación y venta de follaje y césped arti ficial, pero su propuesta ha ido evolucionando, al punto de incluir trabajos con paneles acanalados y 3D. Su idea es seguir innovando y posicionando la marca a nivel nacional e internacional.
“Iniciamos enfocados en crear espacios verdes atractivos, pero no nos quedamos solo ahí. Hemos incorporado acabados en tendencia y nuevos productos para ofrecer al mercado un excelente servicio y de coraciones de alto impacto visual, ya no solo en Costa Rica sino tam bién en otros países de la región”, afirma Adrián Álvarez, CEO de la compañía.
Una clave del éxito de Plantia es que ofrece servicios calificados de venta e instalación de follaje y plan tas, tanto a hogares como a centros corporativos, aparte de que brinda la opción de alquiler de sus productos para eventos. A eso se suma que está al día con las tendencias y nuevas opciones para optimizar y mejorar su propuesta. Eso, precisamente, la llevó a expandirse a Colombia, donde construyó la primera fábrica de follaje artificial fuera de los países de Oriente, lo que le permite reducir el tiempo de respuesta en cuanto a inventario y poder responder a sus clientes de la manera rápida y con la mejor calidad.
“Nos diferenciamos por nuestro servicio personalizado y el efecto wow que caracteriza a nuestros trabajos. Sa bemos que los clientes desean un espacio exclusivo y único y nosotros se los brindamos, con rapidez y cuidado en los detalles. Mucha gente piensa que es solo colocar un producto, cuando en realidad se trata de un acabado que debe quedar impecable. Nos esforzamos por atender de la mejor manera a quienes confían en nosotros, desde que nos contactan hasta la entrega y en el servicio pos venta”, acota Álvarez.