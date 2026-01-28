Plantas ornamentales de Costa Rica se muestran en feria en Alemania

La agenda contempla reuniones con importadores y distribuidores europeos e internacionales.

Por Revista Summa

Del 27 al 30 de enero, Costa Rica participa en la feria IPM Essen 2026, en Alemania, uno de los principales encuentros internacionales para el comercio de plantas ornamentales, flores y horticultura, con una delegación empresarial enfocada en la generación de negocios y relaciones comerciales de largo plazo.

La participación, encabezada por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), reúne a siete empresas que exhibirán una amplia gama de plantas ornamentales —entre ellas dracaenas, ficus, zamioculcas, plantas in vitro y orquídeas phalaenopsis— bajo la representación del consorcio Greenplants, dentro del stand país esencial COSTA RICA.

“IPM Essen es un espacio estratégico para que las empresas costarricenses fortalezcan relaciones comerciales en un mercado que hoy valora la trazabilidad, la consistencia y la capacidad de adaptación del proveedor. La participación en esta feria busca impulsar el crecimiento del sector y abrir nuevas oportunidades para productos ornamentales de alto valor” comentó, Mario Sáenz, Gerente de Desarrollo de Exportaciones de PROCOMER.

Las empresas participantes provienen de regiones como Occidente, Sarapiquí, Guácimo y Pococí, demostrando el peso del sector ornamental en las economías regionales y su aporte a la diversificación de las exportaciones costarricenses. Durante los cuatro días de feria, se prevé la realización de citas de negocios con compradores especializados, importadores y distribuidores europeos e internacionales.

Con más de 15 ediciones de experiencia en IPM Essen, Costa Rica continúa utilizando este encuentro como un espacio para leer tendencias, ajustar su estrategia exportadora y posicionar una oferta ornamental alineada con las nuevas dinámicas del mercado europeo.