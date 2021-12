Planta de Kimberly-Clark en Costa Rica obtiene Premio Global Preventico 2021

Buenas prácticas internas protegen la seguridad y salud integral de sus colaboradores.

Por Revista Summa

La planta de producción en el país de Kimberly-Clark, la compañía especialista en la fabricación de productos de higiene para una vida mejor, recibió por primera vez el Premio Global Preventico 2021. Este reconocimiento lo otorga bianualmente el Grupo INS, con el fin de reconocer el desarrollo de la gestión preventiva y programas exitosos en materia de salud ocupacional en el país.

En esta oportunidad, Kimberly-Clark obtuvo tres oros y un bronce en diferentes categorías. Se trata de: Promoción de la Salud (Oro), Seguridad y Salud en el Trabajo (Oro), Seguridad Humana y Patrimonial (Oro) y Movilidad Segura (Bronce).

“Este es un gran reconocimiento a la labor de gestión en seguridad que realizamos en nuestra planta, la cual busca que nuestros colaboradores regresen seguros a sus casas. Este premio reafirma el compromiso que tiene la compañía con la cultura en seguridad laboral, porque nos motiva a construir en equipo y mejorar año tras año, en este proceso de mejora continua” comentó Carlos Vargas, gerente de la planta de producción de Kimberly-Clark en Costa Rica.

Una sólida cultura en seguridad laboral

En la actualidad, la planta de producción de la compañía cuenta con 10 comités que garantizan la seguridad de sus 800 colaboradores y contratistas en distintas áreas especializadas. Además, posee la certificación de control y eliminación de riesgos basados en la norma internacional ISO 12100, la cual garantiza la seguridad en sus máquinas y líneas de producción.

Según comentó Kattia Núñez, gerente de Ambiente, Salud y Seguridad, en los últimos cuatro años, Kimberly-Clark ha destinado un 10% de sus proyectos de capital en mejoras de las condiciones de seguridad en su planta de producción.

Otro de los hitos en este tema corresponde a que el área de bodegas de la planta tiene 12 años sin accidentes laborales, resultado que refleja cómo la cultura de seguridad se vive todos los días y que cada colaborador se siente empoderado e identificado con las buenas prácticas de la empresa.

Además, la compañía alcanzó el 100% de cumplimiento en su estrategia integral en los programas de seguridad y salud en el trabajo, la cual abarca diferentes aspectos, entre ellos, la reducción de riesgo, capacidades, mentalidades y comportamientos seguros, así como administración del sistema de seguridad y salud en el trabajo.

Gracias a la campaña interna “Regreso Seguro a Casa”, sus colaboradores se sienten empoderados por medio de tres responsabilidades: 1. Me cuido. 2. Te cuido. 3. Me hago responsable de mi seguridad cuando al ver me adueño y resuelvo.

“Para Kimberly-Clark, la salud y seguridad de nuestra gente siempre será prioridad y trabajamos arduamente para garantizar el bienestar integral de los colaboradores. Agradecemos profundamente a los diferentes equipos de trabajo y contratistas que laboran en nuestra planta de producción en Coris, Cartago, por su trabajo, compromiso y un excepcional cumplimiento con los diferentes objetivos y metas anuales de seguridad laboral, que hoy nos permiten celebrar el Premio Global Preventico 2021”, concluyó Vargas.

Como parte de este proceso, Kimberly-Clark está comprometida en continuar trabajando en un modelo que le permitirá alcanzar una madurez en materia de seguridad. Esta etapa les permitirá a los equipos multidisciplinarios responsables de velar por la seguridad ser todavía más autónomos y seguir escalando hacia este sistema de mejora continua.