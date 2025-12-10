Planta de Kimberly-Clark Costa Rica recibe tres premios Preventico 2025

La empresa fue galardonada con el reconocimiento de oro por su excelencia en gestión ambiental.

Por Revista Summa

La planta de Kimberly-Clark en Coris, Cartago, recibió tres reconocimientos del Premio Global Preventico 2025 por su destacada labor en gestión ambiental, seguridad y salud ocupacional. El Premio Global Preventico es un reconocimiento que otorga bianualmente el Grupo INS (Instituto Nacional de Seguros), con el fin de reconocer el desarrollo de la gestión preventiva y programas exitosos en materia de salud ocupacional en el país.

En la presente edición, la empresa obtuvo un premio en cada uno de los tres niveles: oro, plata y bronce. Específicamente, logró el Premio de Oro por el Sistema de Gestión Ambiental, el Premio de Plata por Movilidad Segura y el Premio de Bronce por el Sistema de Seguridad y Salud.

“Esta distinción es un símbolo de prestigio nacional que reafirma el compromiso de fomentar una sólida cultura de seguridad y medio ambiente como valor en el lugar de trabajo. Al mismo tiempo, nos inspira a continuar trabajando en equipo y a mejorar continuamente año tras año, buscando superar las expectativas y siempre promover la seguridad de nuestros colaboradores”, expresó Kattya Núñez, gerente de Ambiente, Salud y Seguridad de la planta de Kimberly-Clark.

Núñez junto a Paola Alvarado, médica de Kimberly-Clark, y Jessica Astudillo, gerente de la planta en Coris, fueron las representantes designadas para recibir el reconocimiento otorgado a la empresa.

Cultura preventiva: clave para la seguridad

La planta de producción de la compañía fomenta la cultura preventiva entre sus colaboradores mediante equipos de trabajo interdisciplinarios, centrados en las áreas de seguridad, salud y ambiente.

Además, la empresa cuenta con la certificación de control y eliminación de riesgos basados en la norma internacional ISO 12100, la cual garantiza la seguridad en sus máquinas y líneas de producción.

De acuerdo con Núñez, Kimberly-Clark ha mantenido un compromiso constante en los últimos años, implementando anualmente proyectos y programas. Estos esfuerzos se centran en dos áreas principales: la reducción de riesgos de seguridad y la disminución del impacto ambiental.

De la misma manera, la compañía trabaja activamente en el desarrollo de la mentalidad, las capacidades y los comportamientos de sus colaboradores y contratistas, tanto en sus operaciones como en el centro de distribución.

“Nuestro punto de partida siempre ha sido el bienestar de todos los colaboradores, por lo tanto, todas las acciones, iniciativas y reglamentos responden a ese objetivo. Igualmente, lo que hoy celebramos con estos premios es el resultado de un trabajo y compromiso excepcional de diferentes equipos que laboran en nuestra planta”, mencionó Núñez.

Campañas internas como “Regreso Seguro a Casa”, “Campeones de la Seguridad” y “Nos Cuidamos”, han impulsado una cultura de seguridad laboral y gestión ambiental donde los colaboradores y contratistas se sienten empoderados por medio de responsabilidades que buscan el cuidado individual y colectivo