Planta de Eaton en Costa Rica es liderada por primera vez por talento femenino

Tiempo de lectura: 2 Minutos

La Unidad de Negocios para Centroamérica designó a la Ing. Diana Grijalba como Gerente de Planta en San José, Costa Rica, quien tendrá a su cargo a 132 colaboradores.

Por Revista Summa

EATON compañía líder a nivel mundial en administración de la energía nombró por primera vez a una mujer como Gerente de Planta para sus instalaciones en San José, Costa Rica. Se trata de la Ing. Diana Grijalba Morales quien asumió la posición de liderazgo, con la finalidad de fortalecer la competitividad y diversificar la producción local.

Diana forma parte del talento femenino que ha incorporado la Unidad de Negocios de Eaton para Centroamérica, cuyo compromiso es promover un ambiente de inclusión y equidad tanto en el área comercial como operativa.

“Trabajamos con organizaciones que impulsan la equidad de género y la promoción de más mujeres en carreras de Ingeniería. Asumir esta posición en Eaton, me da la oportunidad de inspirar a las mujeres a tener una mayor participación en la industria y alcanzar posiciones de liderazgo”, explicó Grijalba.

Precisamente, la presencia de más mujeres en las altas esferas directivas mejora el desempeño de las empresas, aumentando hasta en un 20% su rentabilidad, además de acelerar la innovación y atraer a los profesionales con talento, revela un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Con 20 años de experiencia en empresas transnacionales, la Ing. Grijalba tendrá a su cargo la responsabilidad de asegurar el abastecimiento de componentes y partes críticas, atraer inversión a la planta, así como mejorar la productividad y flexibilidad de la operación.

“Mi experiencia previa me ha dado la oportunidad de aprender de diversas tecnologías, procesos y metodologías que me dan una visión amplia de las operaciones de manufactura. Estas experiencias facilitan la incorporación a esta nueva posición y me permite brindar una perspectiva diferente. Mi compromiso con la organización es contribuir al desarrollo constante del talento y fortalecimiento de la cultura de mejora continua, lo cual es clave para alcanzar las metas que tenemos a mediano y largo plazo”, aseguró.

Otro de los proyectos que pretende desarrollar durante su gestión es incorporar tecnologías de industria 4.0 que apoyen la automatización y eficiencia de los procesos.

“La Industria 4.0 ha venido a revolucionar la manufactura, facilitando la transformación hacia “fábricas inteligentes”, y en Eaton aprovechamos estas tecnologías para mejorar nuestro desempeño de la implementación de tecnologías para automatizar algunas operaciones y procesos, la conexión de nuestros equipos a programas de monitoreo de manufactura para obtener información en tiempo real y la digitalización de nuestras cadenas de abastecimiento para mejorar la comunicación” detalló.

La actual Gerente de Producción agregó que la Industria 4.0 también contribuye a las metas ambientales corporativas, al promover reducción de consumo de energías y otros recursos.

Diana cuenta con el título de Ingeniería Industrial y una maestría en Administración de Negocios. Tiene un certificado de APICS de Supply Chain Professional (CSCP), en Producción y Manejo de inventario (CPMI). Además, posee un alto perfil corporativo con una gran experiencia en diversos puestos en la Cadena de Suministros y Operaciones en diversas industrias.