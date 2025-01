Piden intervención del Gobierno de Honduras ante nuevo conflicto de tierras en el Caribe

En 2022, el Gobierno que preside Xiomara Castro nombró una comisión para buscar una solución a los conflictos en el Aguán, Colón, pero hasta ahora el intento ha sido infructuoso.

Por EFE

La Plataforma Agraria, que aglutina a varios grupos de campesinos en el departamento de Colón, en el Caribe de Honduras, pidió este martes la intervención del Gobierno ante un nuevo conflicto por tierras entre labriegos que comenzó en la última semana del pasado diciembre.

En una rueda de prensa, directivos de la Plataforma Agraria en el sector de Tocoa, Colón, indicaron que se han producido ataques a campesinos por parte de ganaderos locales y pidieron la intervención del Gobierno.

El conflicto dio inició en la aldea Quebrada de Arena, a pocos kilómetros del municipio de Tocoa, y según dijo a EFE el portavoz de la comunidad, Isabel Zapata, están viviendo un momento «caótico porque esta gente ha venido de varios rincones de Honduras a quitarnos la tranquilidad de aquí de la comunidad».

Agregó que hacia 1973, campesinos organizados se constituyeron en tres cooperativas que levantaron «con mucho sacrificio y ahora hemos sido invadidos por estos grupos que solo llegaron a cortar el fruto de la palma africana».

Según Zapata, los «invasores» que han llegado a Quebrada de Arena, cercana a Tocoa, «lo primero que compraron fueron armas para confrontarnos en la comunidad».

«Nos tienen restringidos, ahora no tenemos la opción de ir al río Aguán a pescar, como lo hacíamos antes, nos hemos reunido toda la comunidad, que somos como 10.000 habitantes, para sacar esta gente de aquí y que nos dejen en paz», subrayó.

Defensa de plantaciones

Decenas de habitantes de Quebrada de Arena, entre hombres, mujeres y niños, han instalado un campamento provisional en la entrada a las plantaciones de palma africana que defienden, en el que permanecen desde el 24 de diciembre, según relataron a EFE.

A unos 50 metros de la entrada a Quebrada de Arena, en la carretera principal que cruza el departamento de Colón, permanece una patrulla de la Policía Nacional con 16 elementos, dijo a EFE el oficial al mando.

«Aquí el conflicto no es entre terratenientes y campesinos, es entre los mismos campesinos, nosotros estamos en medio de los dos movimientos para evitar que se vaya a producir un enfrentamiento armado», añadió.

El grupo que asegura Zapata pretende desalojarlos de Quebrada de Arena está posicionado hacia la salida al municipio de Trujillo, al este de Colón.

Fidelina Paz, habitante que dijo haber nacido en Quebrada de Arena, indicó a EFE que están «en una lucha» todos los de su comunidad con el propósito de recuperar sus tierras.

«Esta gente -los que pretenden invadir Quebrada de Arena- no era de aquí, se estaban haciendo pasar por socios, entonces nosotros estamos en esa lucha por ver si podemos recuperar las tierras. Ya no aguantamos más la hambruna, ya no podemos darle el estudio a los niños, ya no podemos conseguir dinero», agregó.

Hoy también trascendió una denuncia de periodistas del departamento de Colón que afirmaron en un comunicado que están siendo amenazados por sectores que consideran que no son imparciales.

Héctor Madrid, corresponsal de los noticieros del Canal 5, de Tegucigalpa, dijo a EFE que «es difícil trabajar como periodista en Colón, pese a que siempre buscamos el equilibrio informativo para no tener problemas con nadie».

Conflicto de varias décadas

Desde hace varias décadas el departamento de Colón, que también es utilizado por narcotraficantes que movilizan drogas procedentes de América del Sur que envían a EE.UU., se ha vuelto uno de los más conflictivos por la tenencia de la tierra, con enfrentamientos entre campesinos y guardias de seguridad de terratenientes que compraron tierras a grupos de labradores que habían sido beneficiados hace medio siglo mediante un programa de reforma agraria.

Diversos sectores responsabilizan en parte al expresidente hondureño Rafael Callejas (1990-1994) de haber agudizado la situación al permitir que varios grupos de campesinos vendieran sus tierras a empresarios, que ahora reclaman como suyas nuevas generaciones.

En 2022, el Gobierno que preside Xiomara Castro nombró una comisión para buscar una solución a los conflictos en el Aguán, Colón, pero hasta ahora el intento ha sido infructuoso.

Alrededor de unas 150 personas, entre campesinos, guardias de seguridad privada y policías han fallecido en distintos conflictos armados por la tierra en el departamento de Colón.