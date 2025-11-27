PHD Costa Rica vuelve a ser reconocida como “Agencia de Medios del Año” en el ranking TopFICE 2025

TopFICE es un ranking global independiente que evalúa el desempeño anual de las agencias de publicidad, digital, medios, PR, diseño y comunicación, con base en los resultados obtenidos en muchos de los principales festivales creativos del mundo.

Por Revista Summa

PHD Costa Rica fue nuevamente reconocida como Agencia de Medios del Año en el ranking global TopFICE 2025, tras haber alcanzado este mismo logro en 2024. Esta continuidad refuerza su liderazgo internacional y demuestra su vanguardismo, impulsado por un modelo donde la estrategia, los insights profundos y la creatividad aplicada a medios generan impacto real en el negocio de sus clientes.

El ranking considera el desempeño de agencias en los principales festivales del mundo, validando la consistencia de PHD Costa Rica en competencias globales como Cannes Lions, Effie, El Ojo de Iberoamérica, Festival of Media y otros reconocimientos obtenidos en 2024 y 2025.

Estrategia + creatividad: el enfoque que diferencia a PHD Costa Rica

Durante el último año, la agencia profundizó un proceso que combina innovación, planificación y creatividad aplicada a medios, permitiendo a las marcas conectar con audiencias desde tensiones reales del consumidor, interpretadas a través de datos, cultura y comportamiento .

“En PHD no entregamos planes de medios. Entregamos soluciones de comunicación estratégicas y creativas. Repetir este reconocimiento confirma que nuestro enfoque funciona y que nuestro equipo tiene la capacidad de generar impacto real para las marcas”, afirmó Miguel Pava, Managing Director de PHD Costa Rica.

Por su parte, Mónica Blanco, Strategic Lead de la agencia, destaca el rol del entendimiento del consumidor: “La creatividad en medios nace de entender el propósito detrás de cada campaña y el papel que juegan los productos en la vida del consumidor. Por eso, nuestro trabajo parte de un entendimiento sociocultural profundo, que se traduce en insights; para así garantizar que cada mensaje llegue en el momento, formato y contexto adecuados”.

Desde la mirada creativa, Diego Betancourt, Director General Creativo de la agencia, refuerza el valor de la integración:

“Hoy, el mito que separaba la creatividad de las agencias de medios está roto. Recibir este reconocimiento de forma consecutiva no solo confirma esta evolución, sino que también demuestra que el camino que estamos recorriendo junto a nuestros clientes y sus audiencias es más que el correcto: es el óptimo.”

Un mercado que exige soluciones más allá de la pauta

En un entorno desafiante, los anunciantes buscan eficiencia, medición y resultados tangibles. Para PHD Costa Rica, esto implica un rol ampliado: desarrollar ideas, contenido y experiencias que maximicen el impacto de cada inversión, junto con un uso integral de datos, estrategia y creatividad.

“Las marcas no solo piden visibilidad. Piden soluciones que generen crecimiento. Nuestro compromiso es conectar estrategia, creatividad y ejecución de forma coherente para lograrlo”, agregó Pava.

Lo que representa el reconocimiento TopFICE

Ser nombrada por segundo año consecutivo como Agencia de Medios del Año a nivel global confirma la solidez del modelo de PHD, su capacidad para competir internacionalmente y la consistencia de sus resultados frente a más de 1.600 agencias evaluadas en América, Europa y Oceanía .

Este logro valida un enfoque donde la planificación estratégica, el entendimiento cultural y la creatividad aplicada a medios funcionan como un solo proceso que impulsa el crecimiento de las marcas.