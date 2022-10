Pfizer, un aliado de las healthtechs

Tiempo de lectura: 4 Minutos

El modelo de negocio escalable de estas empresas emergentes, con una gran proyección a futuro, cautiva a los líderes mundiales del área de la salud.

Por Daniel Rosales

Pfizer aplica la ciencia y recursos globales para apoyar a las personas y mejorar significativamente sus vidas. Bajo esa misión, la biofarmacéutica le está apostando a las healthtechs, innovadoras soluciones amparadas en tecnología de punta que permiten que la atención médica sea más accesible en el mundo.

Aunque ya hay tratamientos que combinan herramientas digitales, como la telemedicina y el monitoreo remoto, la llegada de estas empresas está transformando al sector salud para que sea aún más eficiente, capaz de ofrecer atención médica a todos, y optimizar la atención, con disponibilidad de datos que facilitan las labores de hospitales, gobiernos y profesionales en la industria.

“Las healthtechs son startups (empresas de reciente creación) orientadas a proveer soluciones desalud con base en datos. Se convierten en un conector cuando los pacientes requieren información, diagnósticos y tratamientos específicos al ofrecer servicios que muchas grandes corporaciones no pueden brindar de inmediato y que necesitan, para beneficiar a los pacientes con analítica que permite tomar decisiones más acertadas e identificar soluciones nuevas, en vez de invertir en desarrollar capacidad propia”, explica Bradley Silcox, gerente general de Pfizer Centroamérica y Caribe.

Al éxito de este ecosistema empresarial contribuye el hecho de que los usuarios cuenten con dispositivos digitales y teléfonos inteligentes, con acceso 3G o 4G. El modelo empodera a los pacientes, va cerrando la brecha de información y permite aprender sobre cuáles son los mejores tratamientos, al tiempo que mantiene a los usuarios conectados a cientos de centros de salud en tiempo real.

Las healthtechs también permiten desarrollar soluciones adaptadas a la realidad de cada mercado, consultando tanto la data global como la local y se han vuelto esenciales para el fortalecimiento de los sistemas de salud, gracias a un trabajo mancomunado. Grandes compañías médicas, academias, startups, emprendedores e inversionistas privados se reúnen como grupo para encontrar socios estratégicos y desarrollar soluciones prometedoras en conjunto.

Éxito en la salud digital

En América Central, están surgiendo, a pasos agigantados, pequeños negocios y plataformas de tecnología de la salud que, con gran visión y conocimiento, están aprovechando las oportunidades que abre esta nueva era. Costa Rica no es la excepción, donde ya operan tres, con mucho éxito.

Una de ellas es Huli, una startup con la que Pfizer trabaja, convertida en una alternativa para que el público tenga acceso a información más especializada que no se encuentra fácilmente en los buscadores de internet y conecte con los mejores profesionales de cada rama. Alejandro Vega, fundador y CEO de Huli, explica que el proyecto nació para apoyar a familiares especialistas en salud en las tareas administrativas, vía procesos automatizados, a fin de que ellos pudieran enfocarse únicamente en la atención del usuario. Actualmente, la empresa conecta a pacientes, médicos y hospitales de manera sencilla y eficiente, a través de la tecnología, y ha creado varios productos que atienden distintas necesidades de los profesionales del sector, en toda la región.

La plataforma cubre desde México hasta Panamá y en los próximos cinco años planea llegar a la región andina, el Cono Sur y Brasil. Cuenta con más de 10.000 doctores activos, más de 300 clínicas y hospitales asociados, trabaja con cuatro aseguradoras y tres casas farmacéuticas, entre ellas Pfizer. Alrededor de 6 millones de pacientes han interactuado ya con la herramienta, que apunta a alcanzar los 100 millones y a sumar más de 100.000 doctores.

“Pfizer es el cliente más grande que tenemos hasta la fecha y parte importante de la relación es que nos ha enseñado a trabajar en conjunto, beneficiándonos con grandes aprendizajes. Nos ha mostrado aspectos claves en torno a la industria farmacéutica, los medicamentos y las farmacias que necesitábamos conocer para poder hacer una conexión más inteligente con nuestra red de especialistas y pacientes, que es de lo que más sabíamos. Otras healthtechs también podrían aprender y beneficiarse”, comenta Vega.

Futuro prometedor

La meta de Pfizer es seguir desarro- llando programas novedosos para crear entornos más sostenibles a largo plazo, donde el potencial de la transformación digital no tenga límites.

“Visualizamos un futuro en el que no gana la enfermedad sino la ciencia, donde todos los pacientes, independientemente de dónde vivan, puedan tener acceso a innovaciones que cambien sus vidas. Por eso, procuramos un abordaje multidisciplinario de la industria y trabajamos colaborativamente con gobiernos, healthtechs, startups, academias, think tanks y otros referentes de la industria, a fin de garantizar el mayor bienestar de los pacientes a los que servimos, desarrollar más el capital humano y transformar las economías de los países en los que tenemos presencia», explica Silcox. No obstante, la industria aún requiere de mejoras para enfrentar los principales desafíos: más acceso a capital e identificación de nuevos socios o conectores que ayuden a encontrar nuevos espacios en el mercado.

Para el ejecutivo, otra acción necesaria es que las grandes corporaciones dejen de ver a las healthtechs como un proyecto que funciona y caduca en un periodo determinado, ya que son negocios con gran potencial y experiencia. También se impone contar con una legislación a nivel global que apoye a las asociaciones público-privadas, con procesos transparentes.

Pfizer sentó un precedente este 2022 al realizar el primer foro “Elevar: impulso e innovación”. En éste se expusieron las oportunidades y desafíos ante representantes de gobierno, académicos y miembros de los sectores de salud y tecnología para continuar impulsando a las healthtechs en Costa Rica. Sin embargo, según Silcox, urgen más iniciativas de este tipo para vencer retos, elevar la importancia de la industria y lograr acercamientos con otros actores para que conozcan la importancia de lo que estas compañías están construyendo alrededor del sistema de salud costarricense y el resto de la región.

¿Cómo ayudan las healthtechs a los sistemas de salud?