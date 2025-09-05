Petrolera estadounidense ConocoPhillips despedirá hasta una cuarta parte de su personal

Bajo el Gobierno de Donald Trump, el precio del barril de crudo estadounidense ha bajado a unos 64 dólares.

Por EFE

La petrolera estadounidense ConocoPhillips despedirá hasta una cuarta parte de su plantilla, alrededor de 3.250 empleados, según informó la empresa a EFE.

La decisión llega en medio de una caída del precio del barril de crudo estadounidense y tras los despidos a principios de año de un 20 % de la plantilla de Chevron, otro gigante petrolero del país.

Los recortes afectarán tanto a empleados a tiempo completo como a contratistas, según indicó un portavoz de ConocoPhillips. En total, la empresa emplea a unas 13.000 personas en todo el mundo.

“Estamos siempre evaluando cómo podemos ser más eficientes con los recursos de los que disponemos. Como parte de este proceso, hemos informado a los empleados que se realizará una reducción del 20 % al 25 % de nuestra plantilla global”, explicó el portavoz.

Las acciones de la petrolera, con sede en Houston, bajaron inmediatamente después de que la decisión se diera a conocer. Este jueves, la acción de la compañía se cotizaba en 92,3 dólares, registrando una caída de 3,5 dólares, lo que representa un descenso del 3,63 % respecto al cierre anterior y de más del 13 % con respecto al año pasado.

Bajo el Gobierno de Donald Trump, el precio del barril de crudo estadounidense ha bajado a unos 64 dólares, con respecto a los casi 75 dólares por barril al que se cotizaba antes de que asumiera la presidencia. Esto ha afectado a las petroleras en EE.UU., reduciendo sus ganancias.

En febrero, Chevron anunció el despido de unas 9.000 personas, como parte de una estrategia para reducir los costos y ahorrar entre 2.000 y 3.000 millones de dólares.