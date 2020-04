Películas, compras y videojuegos en Internet: los riesgos de seguridad durante los días de cuarentena

ESET Latinoamérica ofrece 90 días gratis de protección para dispositivos hogareños debido a que, si no se toman los precauciones suficientes, la hiperconectividad en cuarentena puede representar un riesgo mayor para la seguridad informática de los equipos.

Por Revista Summa

En el último mes se identificó una alta actividad de los cibercriminales, quienes en el contexto de pandemia lanzaron múltiples campañas maliciosas aprovechando el tema del nuevo coronavirus.

ESET Latinoamérica, compañía líder en la detección proactiva de amenazas, pone el foco en recomendaciones de seguridad centradas en las actividades que más realizan los usuarios en Internet, además, desarrolló #MejorQuedateEnTuCasa, donde acerca protección para los dispositivos y contenidos que ayudan a aprovechar los días en casa y garantizar la seguridad de los más chicos mientras se divierten online.

Dentro de los contenidos, #MejorQuedateEnTuCasa incluye: 90 días gratis de ESET INTERNET SECURITY para asegurar todos los dispositivos del hogar, una Guía de Teletrabajo, con buenas prácticas para trabajar desde el hogar sin riesgos, Academia ESET, para acceder a cursos online que ayudan a sacar el mayor provecho de la tecnología y Digipadres, para leer consejos sobre cómo acompañar y proteger a los niños en la Web.

Las alternativas de entretenimiento más utilizadas para distraerse sin salir del hogar, y que requieren protección informática, son:

Series y películas: Muchos usuarios buscan en Internet películas y series que les gustaría ver, sin preocuparse por la confiabilidad del sitio web que ofrece el servicio. Para mantener un entorno con un buen nivel de seguridad, se recomienda acceder solo a sitios confiables que ofrecen este tipo de contenido, dado que los mismos sitios se encargan de la seguridad de sus entornos y cuentan con la autorización para ofrecer el contenido que tienen disponible en sus plataformas.

Acceder a sitios no oficiales puede tener consecuencias tanto para el dispositivo por donde se ingresa como para los demás dispositivos conectados a la misma red. Los sitios “gratuitos” suelen obtener sus ingresos de manera indirecta, como la recopilación de información de las computadoras de las víctimas, a través de campañas publicitarias, spam y distribución de phishing, o logrando la instalación de un reproductor de video que contenga archivos maliciosos provocando que la computadora forme parte de una botnet. Por otro lado, algunos sitios que proporcionan películas vía streaming pueden contener scripts maliciosos que se ejecutan en segundo plano con la intención de minar criptomonedas, generando así ganancias para los cibercriminales.

Videojuegos: Los juegos “crackeados”, que no tienen una licencia adecuada y directamente del fabricante, generalmente requieren que se use un crack para que funcione. El crack en sí ya es un archivo malicioso, cuyo uso puede provocar los mismos daños mencionados anteriormente y, debido a que permanece en la computadora de la víctima durante más tiempo, puede contener amenazas persistentes como keyloggers y redirectores de DNS. El uso de software ilegal es un delito tan grave como mirar películas en línea “gratis”. Es por eso que se alienta siempre a utilizar plataformas que ofrezcan videojuegos de forma legal. El software original recibe actualizaciones, ya sea para mejora o seguridad, y no propaga amenazas entre las computadoras de su red.

Compras en línea: Es importante garantizar que lossitios de compras que se utilizan son seguros, y que su objetivo no es el de recopilar datos y generar pagos falsos por productos que no se entregarán. Para garantizar esto es clave, evitar comprar en sitios de reputación desconocida. Muchos usuarios caen en este tipo de estafa porque piensan: “es solo una compra de bajo valor, si pierdo el dinero no hay problema”, pero puede haber un problema mayor ya que la mayoría de las transacciones en línea se realizan con tarjeta de crédito y al realizar una compra (incluso si el valor del artículo es bajo) los cibercriminales contarán al menos el nombre completo, número de tarjeta, validez, código de seguridad y una dirección válida de su víctima.

ESET comparte consejos de seguridadpara que la cuarentena sea aún más segura y que los cibercriminales tengan menos éxito al tratar de aprovechar este momento de fragilidad:

· Contar con una buena solución antivirus instalada tanto en el teléfono como en la computadora. Mantenerla activa, actualizada y configurada para proteger los equipos de las amenazas, tanto a través de la navegación como a través de archivos.

· Mirar películas y series en sitios confiables, ya que el contenido gratuito suele tener amenazas asociadas.

· Descargar juegos de plataformas que los ofrezcan sin infringir los derechos de software del fabricante. Hay varios juegos gratis, por lo que si no es posible comprarlos son una opción y muchos se encuentran en los medios oficiales.

· Tener especial cuidado con los sitios que tengan ofertas que son demasiado buenas para ser verdad, y con los sitios que tienen un sistema de pago tan simplificado que permiten comprar sin realizar ningún registro o inicio de sesión (ya que generalmente son estafas). Los sitios web certificados que permiten realizar compras con un solo clic requieren de un registro y validación previa.

· Prestar atención a lo que se descarga en el teléfono, ya que hoy en día los teléfonos son un blanco de ataque tan atractivo como las computadoras. Por lo tanto, no descargar aplicaciones de fuentes no confiables y tener cuidado antes de hacer clic en un enlace que llega en un contexto extraño.