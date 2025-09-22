Película costarricense competirá en prestigioso Festival Internacional de Cine en España

Película, que también tendrá su estreno mundial durante el certamen, será exhibida ante programadores de festivales, distribuidores, críticos y prensa especializada.

Por Revista Summa

El largometraje “Si no ardemos, cómo iluminar la noche” (If We Don’t Burn How Do We Light Up The Night), dirigido por la costarricense Kim Torres, tendrá su estreno internacional en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2025 (SSIFF), en España, a celebrarse del 19 al 27 de septiembre. La obra también competirá en la sección New Directors, dedicada a cineastas emergentes con propuestas innovadoras y de gran valor artístico.

La directora debuta con su primer largometraje tras haber hecho historia en 2022, cuando su cortometraje “Luz nocturna” la convirtió en la primera cineasta costarricense en competir en la selección oficial del Festival de Cannes por la Palma de Oro.

“Estrenar en San Sebastián y competir en la sección New Directors es un honor enorme y un reconocimiento al trabajo colectivo que nos ha acompañado. Esta película nace de vivencias de mi infancia en Costa Rica, un lugar donde la ternura y el juego convivían con la sombra de la violencia, y busca celebrar ese amor luminoso que nos sostiene. Más allá de la competencia, mi mayor deseo es que resuene con el público y abra un espacio de diálogo y emoción compartida”, indicó la directora Kim Torres.

La película “Si no ardemos, cómo iluminar la noche”, narra la historia de una adolescente introvertida que se enfrenta a los desafíos de iniciar una nueva vida en una apartada aldea rural que oculta un secreto oscuro. A través de una mirada poética y sensible, la obra aborda temas universales como la niñez, la amistad, la sororidad y la violencia de género.

“La participación de esta película en un festival como San Sebastián es un logro para el talento costarricense y para nuestra industria audiovisual. Desde PROCOMER celebramos este hito que demuestra cómo la creatividad, la innovación y la calidad de nuestro país trascienden fronteras y consolidan a Costa Rica como un referente en la producción cinematográfica internacional”, indicó Laura López, Gerente General de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER).

La producción de este largometraje estuvo a cargo de Noche Negra Producciones (Costa Rica), en coproducción con Tropical Films (México) y Les Films du Clan (Francia), y se filmó en la región Brunca del país. El estreno en San Sebastián permitirá presentar la película ante programadores de festivales, distribuidores, críticos y prensa especializada, potenciando oportunidades de distribución y coproducción internacional.

“Si no ardemos, cómo iluminar la noche” obtuvo el reconocimiento como un proyecto de la Marca País esencial COSTA RICA, lo anterior gracias a su compromiso con los cinco valores de la Marca País: innovación, excelencia, sostenibilidad, progreso social y vinculación costarricense.