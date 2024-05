Parque Universal Orlando abre una «tienda tributo» a películas clásicas de los ochenta

El próximo mes, Universal Orlando también tiene previsto abrir DreamWorks Land.

Por EFE

El parque temático Universal Orlando abrirá este viernes su nueva Summer Tribute Store, las tiendas con temáticas específicas que operan por un tiempo limitado y que en esta ocasión estará dedicada a los años 1980, en especial a largometrajes clásicos de esta década.

Según informó este miércoles este parque ubicado en el centro de Florida (EE.UU.), la tienda, que abrirá este fin de semana, se asemejará a un típico centro comercial de la década de los 80 y en su interior los visitantes podrán encontrar productos y accesorios inspirados en películas como ‘Ghostbusters’, ‘Back to the Future’, ‘E.T. The Extra-Terrestrial’, ‘Jaws’ y ‘Shrek’, entre otras. The Tribute Store Plaza, como se ha llamado la tienda, contará con tres salas de inmersión, «el nostálgico videoclub Mega Video Rental, la retro Mega Castle Arcade y el majestuoso Tribute Theatre», señaló el parque de atracciones.

De igual modo, artículos inspirados en ‘Trolls’, ‘Minions’ y ‘Jurassic World’ estarán disponibles a partir del 3 de julio, cuando se inaugure el Universal Mega Movie Parade, el desfile de 13 carrozas con casi un centenar de intérpretes que, amparados en efectos especiales, rendirá tributo a las cintas incluidas en el Summer Tribute Store.

El próximo mes, Universal Orlando también tiene previsto abrir DreamWorks Land, una área con atracciones y personajes inspirados en éxitos de taquillas como ‘Shrek’, ‘Trolls’ y ‘Kung Fu Panda’.