Parlamento aprueba el presupuesto del Canal de Panamá por US$5.207,2 millones

El Canal también maneja una cartera de proyectos de diversificación de negocios que incluyen el desarrollo de un gasoducto – con coste de entre 4.000 y 8.000 millones de dólares.

Por EFE

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Panamá aprobó en tercer y definitivo debate el presupuesto del Canal interoceánico para el 2026, con un monto de 5.207,2 millones de dólares en ingresos, un 7,4 % menos de lo proyectado en el actual año fiscal (5.623,5 millones de dólares).

La administración del paso navegable informó este jueves que los diputados aprobaron el presupuesto, que ya fue avalado por el gabinete de Gobierno, y que contempla aportes al fisco panameño de 3.193,8 millones de dólares, 404,3 millones de dólares o un 14,5 % más que en el año fiscal 2025.

El administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, ha explicado que para el año fiscal 2026, que comenzará el 1 de octubre próximo y cerrará el 30 de septiembre, “se prevé una disminución de entre 1.100 a 1.200 tránsitos (de buques), dada la situación de la economía mundial”, marcada por la volatilidad e incertidumbre.

La caída proyectada de los ingresos sin embargo no se refleja en los aportes al fisco panameño, como lo indican las cifras del presupuesto y que incluyen pagos a otras entidades del Estado en concepto de impuesto sobre la renta, seguro social, seguro educativo y cuota obrero-patronal por 291,1 millones de dólares.

El Canal sostuvo este jueves que el presupuesto de 2026 contempla parte de las inversiones que planea el Canal a futuro, como el desarrollo del Lago de Río Indio, “que busca asegurar el abastecimiento de agua a más del 50 % de la población, así como apoyar las actividades productivas de la región, incluyendo la operación del Canal de Panamá durante los próximos 50 años”.

El nuevo embalse del río Indio tiene un costo calculado en alrededor de 1.500 millones de dólares y dará garantías de suministro de agua para los próximos 50 años, ha explicado la administración del paso navegable, el único de agua dulce del mundo.

Se sumará a los embalses de Gatún (1913) y Alhajuela (1935), que abastecen al Canal, de 82 kilómetros y que enlaza el Pacífico y el Atlántico, y también a más de la mitad de los 4,2 millones de habitantes de Panamá.

El proyecto de río Indio no está exento de polémica: los habitantes de las zonas afectadas lo rechazan y un grupo de ellos incluso ha presentado una demanda ante la Corte Suprema de Justicia porque se niegan a salir del lugar.

“En la cuenca de Río Indio se llevó a cabo un censo socioeconómico para conocer las condiciones de vida de sus habitantes y que allí se impulsan diversos proyectos como la reforestación en 50 hectáreas de doce comunidades, construcción de acueductos rurales (tres en marcha de un total de 48), un programa de pagos por protección de bosques con 30 familias inscritas que se espera ampliar a 100”, entre otros, dijo la administración del Canal en su comunicado.

El Canal también maneja una cartera de proyectos de diversificación de negocios que incluyen el desarrollo de un gasoducto – con coste de entre 4.000 y 8.000 millones de dólares y que ya fue presentado al mercado -, nuevas terminales portuarias y un corredor logístico, han dicho las autoridades panameñas.