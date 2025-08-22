Paramount enfrentará una ronda de recortes tras su fusión con Skydance, según Deadline

La luz verde llegó poco después de que el pasado 22 de julio, el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Por EFE

El conglomerado de medios Paramount, propiedad de Skydance, experimentará a principios de noviembre una nueva ronda de recortes que comprometerá a entre 2.000 y 3.000 trabajadores, según informó este viernes la revista Deadline.

Se espera que el número de puestos que se reduzcan afecten a los departamentos de cine, plataforma en línea y otras divisiones, precisó la revista especializada citando fuentes en conocimiento con la materia.

La ola de recortes de Paramount se enmarcaría en el programa de reducción de costos que se presume superará los 2.000 millones de dólares, según indicó la semana pasada en una conferencia de prensa el nuevo equipo de Skydance dirigido por David Ellison.

Skydance Media y Paramount Global anunciaron el pasado 7 agosto el cierre oficial de su fusión, consolidando la adquisición de uno de los estudios más emblemáticos de Hollywood tras más de un año de negociaciones.

La luz verde llegó poco después de que el pasado 22 de julio, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara un acuerdo con el grupo Paramount de más de 36 millones de dólares para cerrar el litigio relacionado con la entrevista que la cadena CBS, propiedad de la compañía, que realizó en 2024 a su entonces rival electoral, la vicepresidenta Kamala Harris, para el programa ’60 Minutes’.