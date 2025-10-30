Panduit: Alto compromiso con la innovación

En América Central, Panduit impulsa la transición energética y la eficiencia a través de proyectos concretos de sostenibilidad y de innovación en infraestructura.



Por Revista Summa

Esta multinacional se distingue por ofrecer una infraestructura física y eléctrica integral y altamente especializada, diseñada para cubrir una amplia variedad de entornos: desde centros de datos y redes empresariales hasta instalaciones industriales, energéticas, de automatización y comunicaciones avanzadas. Su enfoque se basa en la convergencia física, lo que la empresa denomina Unified Physical Infrastructure (UPI), que une sis- temas como energía, voz, datos y seguridad en una única plataforma eficiente y coordinada.

“Nos hemos consolidado como líder en innovación dentro de los ámbitos de infraestructura eléctrica, conectividad y energía, con lo que logramos respaldar desarrollos tecnológicos y proyectos de alto impacto en Latinoamérica y a nivel global”, señala Fabio Henrique, director regional de Panduit para RoLATAM.

En México, la compañía ha realizado inversiones estratégicas con la apertura de una planta de manufactura de vanguardia en Monterrey de cerca de 90.000 pies cuadra- dos, enfocada en expandir sus capacidades en conectividad eléctrica y soluciones de puesta a tierra, incluyendo productos avanzados como los conectores de terminación, la línea ReelSmartTM y otros componentes críticos. Este proyecto busca incrementar la flexibilidad, acelerar los tiempos de entrega y ofrecer soluciones personalizadas a demanda para la región. Asimismo, en Apodaca, Nuevo León, consolidó su presencia con una segunda planta de fabricación, inaugurada en 2022, que generó unos 280 empleos directos adicionales y refuerza la cadena de suministro para atender necesidades locales e internacionales.

En América Central, Panduit impulsa la transición energética y la eficiencia a través de proyectos concretos de sostenibilidad y de innovación en infraestructura. Su planta en Costa Rica es un ejemplo regional: opera con un 99% de energía renovable, lo que ha reducido su huella de carbono y refuerza el compromiso de la compañía con la descarbonización. Además, promueve empaques sostenibles al sustituir plásticos por cartón reciclado en productos como patch cords, con planes de extender la medida a conectores y jacks.

LA EMPRESA A DETALLE

Su propuesta de valor no se limita a la fabricación de productos, sino que integra plataformas completas que permiten a las empresas contar con infraestructuras más confiables, seguras y listas para el futuro. Desde su fundación en 1955, la innovación ha sido parte esen- cial de su ADN, lo que se refleja en más de 3.000 patentes registradas a nivel mundial y en el desarrollo de soluciones que conectan en un mismo ecosistema la energía, los datos, la voz y la seguridad.

En América Latina, Panduit cumple un rol estratégico. Durante 2024, registró un crecimiento de 9,4% (el sexto año consecutivo con resultados positivos en la región), impulsado por sectores como centros de datos, manufactura e innovación tecnológica. Con fuerte presencia en mercados como Brasil, México, Colombia, Chile, Perú y América Central, la compañía se apoya en una sólida red de socios y distribuidores que le permite estar cerca de los clientes y adaptar sus soluciones a las necesidades locales.

En materia de innovación energética, es referente global en Balance of System (BOS) para proyectos solares, dado que más del 75% de los componentes de este tipo provienen de su portafolio. Sus soluciones están diseñadas para resistir condiciones extremas (como radiación UV, vibración y temperaturas altas), lo que las hace ideales para instalaciones de energía solar, eólica y estaciones de carga de vehículos eléctricos.

EL PILAR DE LA SOSTENIBILIDAD

La compañía ha implementado prácticas concretas, como el uso de 99% de energía renovable en su planta de Costa Rica, la eliminación progresiva de empaques plásticos y el desarrollo de soluciones que contribuyen a certificaciones ambientales, como LEED en edificios inteligentes.

Su portafolio incluye tecnologías que ayu- dan a clientes a reducir el consumo energético, optimizar recursos y minimizar la huella ambiental, como los sistemas de monitoreo y distribución de energía para centros de datos o las soluciones de Balance de Sistema para energías renovables. Además, respalda esos avances con un enfoque de economía circular, priorizando materiales reciclables y procesos de manufactura responsables.

La empresa entiende que la sostenibilidad tiene una dimensión social y de gobernanza. Por ello fomenta programas de capacitación y colaboración con clientes, socios y comunidades, impulsa hábitos responsables y fortalece la cultura de eficiencia en el uso de los recursos.