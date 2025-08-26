Panameños podrán ahorrar más en seguros y salud

Con este lanzamiento, se amplían las opciones para que los consumidores panameños cuiden su salud y accedan a seguros con mayor facilidad.

El gasto en salud y seguros representa una de las principales preocupaciones de los hogares panameños. En respuesta a esta necesidad, St. Georges Bank y MAPFRE relanzaron la tarjeta de crédito Mastercard MAPFRE, una alternativa financiera que busca aliviar la carga económica de las familias al ofrecer beneficios exclusivos en seguros y compras de salud.

Con esta tarjeta, los clientes pueden acceder a hasta 15% de descuento en pólizas de auto, 5% en pólizas de incendio, accidentes personales y seguros de viajes, y 5% de cashback en farmacias. Además, la tarjeta permite pagar las pólizas de seguros en plazos de 3, 6, 9 o 12 meses sin intereses y ofrece membresía gratis con solo cuatro transacciones al mes.

“Queremos que los panameños sientan que cuentan con un respaldo real para proteger lo que más valoran. Esta tarjeta combina beneficios de ahorro con facilidades de pago que contribuyen a una mejor planificación financiera”, destacó Elba Guevara, Vicepresidente Adjunto de Medios de Pago de St. Georges Bank.

Por su parte, Manuel Rodríguez, Director de Negocios y Clientes de MAPFRE, subrayó: “Con esta iniciativa facilitamos que más familias puedan acceder a coberturas sólidas y cuidar su salud y bienestar sin afectar su presupuesto mensual”.

El producto cuenta también con el respaldo de Mastercard, líder global en tecnología de pagos, que aporta innovación y seguridad para garantizar transacciones confiables y ágiles.

Con este lanzamiento, se amplían las opciones para que los consumidores panameños cuiden su salud y accedan a seguros con mayor facilidad, en un contexto donde el ahorro y la protección familiar se han vuelto prioridades.