Panameñas entre las latinoamericanas con mejor nivel de inclusión financiera

38% de las mujeres panameñas logró el nivel avanzado de inclusión financiera, cifra que representa, cinco puntos porcentuales más que en la primera medición en el 2021 (33%).

Por Revista Summa

Grupo Credicorp, holding financiero líder en Perú con operaciones en toda la región, incluyendo una sólida presencia en Panamá a través de Banco de Crédito (BCP) y ASB Bank Corp, presentó a través de su think tank Banco de Ideas Credicorp, la cuarta edición del estudio «Brechas de Género en la Inclusión Financiera». De acuerdo con el informe, Panamá se encuentra entre los países de Latinoamérica con mayor proporción de mujeres en el nivel avanzado de inclusión financiera (38%), solo por detrás de Chile (46%) y Argentina (42%).

El estudio revela que, desde 2023, el porcentaje de mujeres panameñas en el nivel más alto de inclusión financiera, el nivel “avanzado”, ha crecido en 5 puntos porcentuales, pasando de 33% a 38% en 2024. Sin embargo, el avance de los hombres ascendió de 38% en 2023 a 56% en 2024. Asimismo, la investigación muestra que aún hay oportunidades en la tenencia de productos financieros donde alrededor de un 30% de las mujeres tiene una tarjeta de crédito.

«Panamá ha venido mostrando una mejora sostenida en la inclusión financiera, lo que se refleja en la creciente proporción de mujeres que alcanza el nivel más alto de inclusión financiera. No obstante, las brechas de género persisten en el país, lo que requiere de acciones específicas para promover el ingreso de las mismas al sistema financiero en igualdad de condiciones”, explicó Mariana Gómez, Líder del Programa de Equidad en Credicorp.

El estudio destaca que, aunque el emprendimiento es un factor clave para impulsar la inclusión financiera de las mujeres en la región, persisten barreras importantes que no debemos perder de vista. Dentro del nivel avanzado de inclusión financiera, el 27% de las mujeres son emprendedoras y el 22% no lo son, lo que crea una brecha de 5 puntos porcentuales entre ellas. El 62% de las emprendedoras no cuenta con ningún tipo de crédito formal, frente al 67% de las no emprendedoras. Este dato evidencia que la capacidad de crecimiento económico en ambos grupos es limitada.

Hallazgos regionales

A nivel regional, la inclusión financiera ha mostrado una mejora significativa en los últimos años. En la primera edición del IIF (2021), el 56% de las mujeres estaba en el nivel más bajo de inclusión financiera; mientras que en 2024 esta cifra disminuyó al 36%, lo que refleja una transición positiva hacia mayores niveles de inclusión. No obstante, la brecha de género continúa siendo un reto, ya que, según el IIF 2024, solo el 24% de las mujeres alcanzó el nivel más alto de inclusión financiera, frente al 32% de los hombres.

El análisis interseccional del estudio evidencia diferencias marcadas dentro del grupo de mujeres. El 49% de las mujeres de nivel socioeconómico alto está en el nivel más avanzado de inclusión financiera, mientras que solo el 12% de las mujeres de nivel socioeconómico bajo alcanza este mismo nivel. Asimismo, las mujeres de zonas urbanas tienen mayores niveles de inclusión (24%) que las mujeres de zonas rurales (11%), reflejando desigualdades estructurales que requieren políticas diferenciadas para equilibrar las oportunidades.