Panamá y Alemania avanzan en iniciativas conjuntas para atraer inversión y expandir el comercio regional

Por Revista Summa

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó sostuvo una reunión bilateral con el Secretario de Estado del Ministerio Federal de Economía y Energía de Alemania, Dr. Thomas Steffen, en el marco de la Conferencia Ministerial XVI de la UNCTAD, que se realiza en Ginebra, Suiza, con el propósito de impulsar nuevas oportunidades de inversión y cooperación técnica y comercial entre ambos países.

El ministro Moltó destacó el interés de Panamá en atraer inversión extranjera en sectores como el farmacéutico, tecnológico, logístico y financiero, resaltando las ventajas competitivas del país como centro regional de operaciones.

La destacada capacidad logística de Panamá —respaldada por el Canal, por donde transita el 6% del comercio marítimo mundial—, su red de 23 acuerdos comerciales que otorgan acceso preferencial a más de 60 mercados, y su conectividad excepcional con puertos en ambos océanos y el Aeropuerto Internacional de Tocumen, con más de 90 destinos, consolidan al país como un hub estratégico para el comercio, la reexportación y la inversión regional.

El ministro subrayó que la reciente incorporación de Panamá como Estado Asociado del MERCOSUR abre una etapa de mayores oportunidades de integración y comercio, posicionando al país como un aliado estratégico para Europa y una plataforma ideal para reexportar productos hacia otros mercados de América Latina y el Caribe.

Asimismo, destacó que la estabilidad jurídica y la transparencia que caracterizan al entorno panameño ofrecen condiciones seguras y predecibles para la operación de empresas multinacionales, de las cuales más de 180 ya se han establecido en el país, impulsando proyectos de inversión de largo plazo.

Por su parte, el Dr. Steffen reconoció el potencial de Panamá como socio estratégico para Europa y reiteró el interés de Alemania en fortalecer la cooperación económica y empresarial. Destacó además la relevancia del acuerdo entre la Unión Europea y el MERCOSUR, manifestando su confianza en que las negociaciones puedan concluirse pronto bajo la presidencia brasileña.

Ambas delegaciones coincidieron en la importancia de promover la innovación, la inversión sostenible y la integración económica como motores del desarrollo conjunto entre América Latina y Europa.

El ministro estuvo acompañado por el equipo diplomático y técnico de Panamá, conformado por representantes del MICI y de la Misión Permanente ante los organismos internacionales, quienes brindaron apoyo en los temas de cooperación económica, integración regional e inversión.

El encuentro concluyó con el compromiso de seguir fortaleciendo los lazos económicos, comerciales y técnicos entre Panamá y Alemania, promoviendo el diálogo entre los sectores público y privado para impulsar la competitividad, la innovación y el crecimiento sostenible.