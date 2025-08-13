Panamá: Tetra Pak obtiene la medalla de platino de Ecovadis por su sostenibilidad

Tetra Pak se ha unido al 1 % de las empresas que han obtenido la máxima calificación en la última evaluación de EcoVadis

Por Revista Summa

Tetra Pak ha obtenido la máxima calificación de sostenibilidad de EcoVadis, ganando la prestigiosa medalla de platino en la evaluación reconocida a nivel mundial. Esto refleja su desempeño y progreso en materia de sostenibilidad durante 2024, lo que sitúa a Tetra Pak entre el 1 % de las más de 130 000 empresas evaluadas y representa un hito importante en su trayectoria hacia la sostenibilidad.

La puntuación global de la empresa ascendió a 84 sobre 100, lo que supone un aumento de 10 puntos con respecto al año anterior. Esto refleja la forma en que Tetra Pak ha integrado la sostenibilidad en el núcleo de su modelo de negocio, mostrando un fuerte compromiso con la transparencia1 en las cuatro categorías de evaluación de EcoVadis: medio ambiente, trabajo y derechos humanos, ética y compras sostenibles.

Este resultado refleja el objetivo de Tetra Pak: garantizar la seguridad y la disponibilidad de los alimentos en todo el mundo y proteger lo que es bueno: los alimentos, las personas y el planeta. Traduciendo esto en un enfoque centrado en cinco áreas interconectadas (sistemas alimentarios, clima, naturaleza, circularidad y sostenibilidad social), la empresa adopta un enfoque de cadena de valor integral para la sostenibilidad, trabajando en estrecha colaboración con proveedores, clientes y otras partes interesadas para integrarla en todas las áreas de su negocio. En 2024, esto incluyó la formación de un equipo dedicado a la excelencia en sostenibilidad, el desarrollo de capacidades en procesos, sistemas, datos y personas, y la integración más completa de la sostenibilidad en las operaciones diarias.

Un factor clave para el resultado fue la identificación de oportunidades para profundizar en la transparencia y una sólida colaboración interfuncional para impulsar la sostenibilidad en toda la cadena de valor. Por ejemplo, en 2024, el programa de compromiso con los proveedores de Tetra Pak, «Únete a nosotros para proteger el planeta», ayudó a 29 proveedores a establecer objetivos climáticos validados y basados en la ciencia. El programa también incluye un nuevo Código de Conducta Empresarial para Proveedores, que describe los requisitos específicos relacionados con la diligencia debida, la biodiversidad y el abastecimiento responsable. Las emisiones de los materiales adquiridos se redujeron en un 15 % en comparación con la referencia de 2019, gracias a la mejora de la asignación de volúmenes y a la estrecha colaboración con los proveedores a través de la iniciativa «Únete a nosotros para proteger el planeta».

Lars Holmquist, vicepresidente ejecutivo de Tetra Pak, comenta: «Este logro refleja la determinación de todos los que formamos parte de Tetra Pak de impulsar nuestra transformación hacia la sostenibilidad, junto con las partes interesadas de toda la cadena de valor. La calificación Platino de EcoVadis que hemos obtenido demuestra nuestra pasión compartida por la mejora continua y nuestro compromiso con la integración de la sostenibilidad a largo plazo en todas las partes de nuestras operaciones y cadena de suministro».