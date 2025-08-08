Panamá Stopover alcanza récord de 95.000 pasajeros y un incremento de 18.5% en el primer semestre

El programa proyecta superar los 185 mil visitantes para el cierre de 2025.

Por Revista Summa

Copa Airlines (NYSE: CPA), subsidiaria de Copa Holdings, S.A. y miembro de la red global Star Alliance, presentó los resultados del programa Panamá Stopover, desarrollado en conjunto con la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y PROMTUR Panamá, correspondientes al primer semestre de 2025. Al cierre de junio, la Aerolínea registró casi 95,000 pasajeros Stopover, lo que representa un incremento de 18% en comparación con el mismo período del año anterior. El programa Panamá Stopover permite que sin costo adicional en la tarifa aérea los pasajeros en transito por Panamá aprovechen su escala para hacer turismo en nuestro país.

“La conectividad que brinda el Hub de las Américas® es una ventaja estratégica para Panamá, que impulsa el turismo, dinamiza la economía y genera miles de empleos directos e indirectos. En Copa Airlines trabajamos de la mano con los actores del sector turismo para posicionar a Panamá como un destino atractivo y accesible para los viajeros internacionales. Los resultados obtenidos en este primer semestre de 2025 reflejan el esfuerzo de un equipo que, con orgullo, lleva nuestra bandera panameña a lo más alto de los cielos del continente”, expresó Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines.

La estadía promedio reservada por pasajero fue de tres días. Asimismo, el Canal de Panamá continúa siendo la principal atracción para quienes hacen escala en la ciudad, sin embargo, también destacan la gastronomía local, las compras y la diversidad cultural entre sus actividades favoritas.

Adicionalmente, el programa Panamá Stopover de Copa Airlines, inició el segundo semestre del año con cifras récord, registrando más de 17,500 pasajeros con Stopover en julio, convirtiéndose en el mes récord para el programa desde su lanzamiento en 2019. Este resultado refleja el creciente interés de los viajeros por descubrir lo que Panamá tiene para ofrecer.

Con el respaldo de más de 80 aliados del sector turístico panameño y una renovada plataforma digital, Panama Stopover proyecta superar los 185 mil visitantes para el cierre de este año 2024.

El programa Panama Stopover desde su lanzamiento en 2019 a la fecha, ha traído al país más de 640,000 mil turistas. Al cierre de 2024, más de 160 mil turistas aprovecharon esta iniciativa para hacer una parada en el país sin costo adicional en su tarifa aérea, un crecimiento del 25% frente a 2023, representando ya el 8% del total de visitantes al país.

El programa Panamá Stopover permite que los pasajeros que transitan por el Hub de las Américas® en Panamá, en vuelos de Copa Airlines, disfruten de dos destinos por el precio de uno. Los viajeros pueden extender su estadía en Panamá sin costo adicional en su tarifa aérea, aprovechando su conexión para explorar las múltiples atracciones del país. Esta iniciativa ha sido diseñada para incentivar el turismo, usando la posición estratégica del país como el principal centro de conexión en la región.