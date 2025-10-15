Panamá se abre paso en el sector náutico con teca sostenible producida en Darién

En un país mayormente importador, Ecotopia ha logrado posicionar su producto en Holanda, Alemania, Chipre, Italia, Eslovenia y ahora España.

Por Revista Summa

La empresa panameña Ecotopia Teak alcanzó un nuevo logro en su estrategia de exportación sostenible al presentar su teca procesada y certificada en el Salón Náutico Internacional de Barcelona, la feria más importante de España dedicada a la innovación, la sostenibilidad y las experiencias náuticas, celebrada del 8 al 12 de octubre en Port Vell.

El fabricante europeo Girbau Boats, reconocido por sus embarcaciones de alto rendimiento, seleccionó la teca de Ecotopia para los modelos exhibidos en el evento, consolidando así la presencia de Panamá en el mercado náutico premium y reafirmando el potencial de la industria forestal panameña en Europa.

La teca exportada proviene de plantaciones comerciales certificadas en Darién, donde Ecotopia mantiene 20 años de trabajo formal y sostenible y sus plantaciones entre 27 y 30 años. Este modelo ha generado empleo digno, transferencia de conocimiento técnico y oportunidades para mujeres, jóvenes e indígenas en una región históricamente rezagada.

En un país mayormente importador, Ecotopia ha logrado posicionar su producto en Holanda, Alemania, Chipre, Italia, Eslovenia y ahora España, cumpliendo con estándares suecos y aportando al cumplimiento de 12 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Cada tabla exportada cuenta con trazabilidad, certificación FSC y un firme compromiso con la reforestación y el reemplazo del bosque nativo.

Con una visión de expansión hacia “mares azules”, la empresa apuesta por mercados de alto valor, donde la sostenibilidad y la calidad son exigencias esenciales. Esta estrategia busca posicionar a Panamá como referente regional en innovación forestal, procesamiento especializado y comercio responsable.

Cada contenedor exportado representa divisas para el país, empleo rural formal y orgullo para Darién. Ecotopia reafirma que exportar con propósito, trazabilidad y alto impacto social no solo es posible, sino el camino hacia una economía forestal moderna y sostenible.

Esta operación comercial se concretó tras los contactos establecidos durante la feria METSTRADE 2024, en Ámsterdam, Países Bajos.