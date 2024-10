Panamá reunió a más de 100 líderes de la cadena de suministro digital

Narval Holding Corp. (Grupo Narval), por medio de alianzas estratégicas, avanza para que Panamá sigua posicionándose como líder en la cadena de suministro digital.

Por Revista Summa

Panamá reunió a más de cién (100) líderes de empresas globales que representan las principales cadenas de suministro de distintos continentes, en el duodécimo “ELF” por sus siglas en inglés Excecutive Lidership Forum, cuyo lema fue “Conectando Continentes y Cadenas de Suministro Globales” organizado por el Digital Supply Chain Institute (DSCI) junto a la organización panameña Narval Holding Corp.

Por espacio de dos días, se abordaron temas relevantes como el nuevo concepto de las “Constelaciones de Valor”, el uso de tecnología de vanguardia y el rol de la inteligencia artificial en toda la cadena de suministro. De igual modo, se discutieron temas muy relevantes y vinculados a la ciberseguridad, la incorporación de prácticas sustentabilidad “ESG” (Environmental, Social, Governance), es decir, acciones relacionadas con los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza en la cadena de suministro.

De acuerdo con los organizadores, el propósito de este evento fue contribuir a impulsar a Panamá como centro de referencia logística, congregando a empresas globales líderes en la cadena de suministro, aprovechando el potencial que tiene el país en toda su estructura logística.

Para el Grupo Narval, empresa panameña co-organizadora del evento, Panamá debe ser una plataforma de conocimiento y difusión en materia de Digitalización de la Cadena de Suministro por el simple hecho de concentrar una amplia oferta de servicios dentro de las diferentes cadenas que sirven al suministro mundial.

Los asistentes invitados tuvieron la oportunidad de obtener información de primera mano sobre las estrategias y herramientas claves de la cadena de suministro, mientras que líderes empresariales de renombre compartieron sus experiencias y lecciones aprendidas.

Este tipo de encuentros permite realizar “networking” con líderes mundiales, tomadores de decisiones, así como identificar tecnologías y estrategias que transformarán las operaciones de la cadena de suministro y darán forma a las discusiones para abordar los retos y desafíos de una industria que va creciendo a pasos agigantados.

Panamá es uno de los países mejor conectados del planeta con un portafolio muy robusto en materia logística, por esta razón, tiene todo el potencial de volverse en el centro de referencia para discutir estos temas y especialmente la Digitalización de los procesos.

¿Cómo nace la idea?

El foro recibió el respaldo del Digital Supply Chain Institute (DSCI) a través de Narval Holding Corp. El DSCI es una organización sin fines de lucro, que brinda a los directores y ejecutivos líderes, oportunidades para reunirse y colaborar, y así atender los requisitos inmediatos de la cadena de suministro digital.

DSCI es una iniciativa de The Center for Global Enterprise, organismo conformado por figuras relevantes como el premio Nobel de Economía del año 2001, Michael Spence; Samuel J. Palmisano, presidente del Centro para la Empresa Global, expresidente y CEO de IBM; Jerry Yang co-fundador de Yahoo! Inc, entre otros.

Narval Holding Corp.

Organización 100% Panameña Fundada en 2010, está conformada por una familia de empresas cuyo principal objetivo es participar en inversiones sostenibles disruptivas en las Américas.

El Grupo Narval es líder en su ramo, posee y opera empresas de logística que sirven en el Centro Logístico Panameño y la Cadena de Suministro de América Latina, especializándose en soluciones de conectividad y carga local.

Toda la operación y administración de las actividades en Narval Holding Corp. están impulsadas por el desarrollo y la mejora continua a través de la innovación y las iniciativas «impulsadas por la tecnología».