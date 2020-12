Panamá recibe galardón internacional por el programa «Mi primera experiencia laboral marítima»

Para la AMP es un gran placer y honor recibir este premio por el plan piloto Mi Primera Experiencia Laboral Marítima, que logró que veinte (20) jóvenes profesionales obtuvieran una experiencia laboral positiva.

Por Revista Summa

La República de Panamá, a través de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) resultó ganadora en los premios CAREER4SEA Virtual, en la categoría de mejor “Iniciativa” por la ejecución del programa “Mi Primera Experiencia Laboral Marítima”, proyecto piloto que inició este año y que según los jueces, proporciona esa valiosa experiencia de trabajo que los recién graduados necesitan para trazar su propio camino, además contribuye a la economía de sus familias.

Este es el tercer año consecutivo que se realiza la premiación, las categorías y sus ganadores fueron los siguientes:

 Educational Award, MOL Magsaysay Maritime Academy

 Ship Operator Award, Arcadia Shipmanagement

 Initiative Award, Autoridad Marítima de Panamá

 New Generation- Men Award, Sr. Theofilos K. Xenakoudis

 New Generation – Women Award, Sra. Despina Panayiotou Theodosiou

 The 2020 CAREER4SEA Personality Award, Sr. Carlos C. Salinas

Correspondió al Director, de la Dirección General de la Gente de Mar (DGGM) de la AMP, Capitán Juan Maltez recibir el galardón de manera virtual, en representación del Ministro de Asuntos Marítimos, Arq. Noriel Araúz, durante la ceremonia de la apertura del Foro Virtual CAREER4SEA, organizado por la reconocida empresa SAFETY4SEA, en Grecia.

La metodología utilizada para la escogencia del ganador está basada en una combinación de nominación en línea y el proceso de intervención del equipo editorial, encabezado por el Editor Gerente, Apostolos Belokas, los cuales realizan una minuciosa evaluación y revisión entre todos los candidatos a nivel mundial, buscando el más adecuado que concuerde con el espíritu y la aptitud del premio, en el caso del galardón a la “Iniciativa”, este es otorgado a la organización o asociación que generó, inició, implementó o promovió, la mejor idea para atraer nuevos talentos al sector del transporte marítimo.

“Para la AMP es un gran placer y honor recibir este premio por el plan piloto Mi Primera Experiencia Laboral Marítima, que logró que veinte (20) jóvenes profesionales obtuvieran una experiencia laboral positiva, bien orientada, que los motivara y lograra apasionarlos por el sector marítimo, donde pudieron aplicar los conocimientos aprendidos en su formación universitaria, lo cual será un factor determinante para que logren una carrera exitosa en el sector marítimo, considerando que en Panamá el clúster marítimo, logístico y portuario genera más del 32% de su Producto Interno Bruto”, indicó el Director Maltez.

Esta iniciativa, se encuentra inspirada en la Ley 121 de 30 de diciembre de 2019, “Aprender Haciendo” propuesta por el Presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen a través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), siendo la AMP la primera entidad en adoptarla y adecuarla de manera exitosa al ámbito marítimo. Además cumple con los números 4, 5 y 8, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

El primer reclutamiento se realizó en el mes de enero del 2020, a través de la Asociación Panameña de Oficiales de Marina (APOM) y de la Universidad Marítima de Panamá (UMIP) quienes aportaron los perfiles, el mismo estuvo compuesto por ocho (8) damas y doce (12) caballeros, todos profesionales del sector marítimo, de carreras de Ciencias Náuticas, Construcción Naval, Administración Marítima, entre otras, quienes durante seis (6) meses remunerados, pasaron por un periodo de entrenamiento y posteriormente ejercieron funciones, en todo este proceso estuvieron supervisados y orientados por personal especializado de nuestra institución.

Al culminar sus 6 meses, diez (10) profesionales prolongaron sus labores en la AMP, hasta el 31 de diciembre del 2021, igualmente realizamos acercamientos con empresas del sector y con la Cámara Marítima de Panamá (CMP) para poder insertar a los otros diez (10) profesionales en el mercado laboral, con el fin de impulsar sus carreras profesionales pero sobre todo, impactar positivamente sus vidas y la de sus familias.

En el área laboral, además de este programa piloto, hemos actualizado una base de datos con la gente de mar que desea trabajar y a su vez, estamos tocando las puertas de las diferentes empresas tanto en Panamá como en el extranjero que necesitan de mano de obra calificada, que cuenta con todos sus documentos en orden y listos para embarcarse.

“Agradecemos a empresa SAFETY4SEA por fomentar mediante los premios CAREER4SEA Virtual, la excelencia y exaltar las mejores prácticas realizadas en el sector marítimo mundial. Invitamos a las demás Administraciones Marítimas, a que se sumen a nuestra iniciativa y apoyen a esta nueva generación de profesionales que serán los relevos generacionales del sector marítimo mundial, quienes se encargarán de construir y transformar el mundo”, concluyó el Director Maltez.