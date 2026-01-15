Panamá recibe apoyo financiero del Grupo Banco Mundial para fortalecer la sostenibilidad fiscal

El préstamo de US$500 millones tiene un plazo de 25 años e incluye un período de gracia de dos años.

Por Revista Summa

El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó una operación innovadora para Panamá que combina tres instrumentos financieros del Grupo Banco Mundial para fortalecer la sostenibilidad fiscal y facilitar la movilización de inversión privada, contribuyendo al desarrollo económico y la generación de empleo.

La operación incluye un Préstamo de Políticas de Desarrollo para la Gestión Fiscal y el Crecimiento por US$500 millones, y dos garantías del Grupo Banco Mundial para respaldar un préstamo comercial de hasta US$1,400 millones. Estas consisten en una Garantía Basada en Políticas del BIRF por US$600 millones y una Garantía de Obligaciones Financieras Soberanas de segundo nivel de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA).

En conjunto, las dos garantías cubren el 95% del préstamo y los intereses, permitiendo al país acceder a recursos financieros en condiciones más favorables, generar ahorros fiscales y fortalecer la gestión de la deuda pública.

Además, el Préstamo de Políticas de Desarrollo apoya reformas estructurales clave para impulsar la inversión, como la actualización de la Ley de Responsabilidad Fiscal, el fortalecimiento del sistema de pensiones, la mejora de la administración tributaria y el desarrollo del mercado local de deuda. Asimismo, apoya reformas para facilitar las asociaciones público-privadas, ampliar la capacidad disponible para servicios de 5G y banda ancha en área estratégicas en el país.

“La confianza que el Grupo Banco Mundial deposita en Panamá refleja nuestro compromiso con la disciplina fiscal y la transparencia. Esta operación nos permite acceder a recursos en condiciones favorables y fortalecer la economía. Además, envía una señal a los mercados internacionales sobre la determinación del gobierno de avanzar en reformas estructurales que mejoren el bienestar de la población”, señaló Felipe Chapman, Ministro de Economía y Finanzas. “Seguiremos trabajando de la mano con nuestros socios estratégicos para consolidar la estabilidad financiera y crear más oportunidades de desarrollo humano y empleo para los panameños.”

“Esta operación marca un hito para Panamá y para el Grupo Banco Mundial, reafirmando nuestro compromiso de apoyar a los países de ingreso medio en reformas clave y ofrecer soluciones financieras innovadoras adaptadas a sus necesidades”, dijo Juan Pablo Uribe, Director del Banco Mundial para Centroamérica y República Dominicana. “Asimismo, las reformas apoyadas por esta operación sientan las bases para una gestión pública más eficiente y sostenible, orientada a mejorar los servicios y la calidad de vida de la población.”

“Panamá está demostrando cómo el uso innovador de la Plataforma de Garantías del Grupo Banco Mundial puede desbloquear financiamiento significativo en los mercados para apoyar la agenda de reformas del gobierno”, afirmó Ariane Di lorio, Directora del Grupo de Instituciones Financieras de MIGA. “Al combinar una garantía basada en políticas del Banco Mundial con la garantía de segundo nivel de MIGA, estamos ayudando a reducir los costos de financiamiento del país y apoyándolo en su camino hacia la sostenibilidad fiscal, lo que beneficiará a toda la población a largo plazo.”

El préstamo de US$500 millones tiene un plazo de 25 años e incluye un período de gracia de dos años. El modelo combinado de garantías representa una innovación financiera que podría replicarse en otros países y forma parte de la Plataforma de Garantías del Grupo Banco Mundial, diseñada para ampliar las opciones de financiamiento y atraer inversión privada.